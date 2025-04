Klokketrenden som nekter å dø

Denne uken går gigantmessen Watches and Wonders av stabelen, med 60 av verdens mest prestisjetunge klokkemerker samlet under ett og samme tak i Genève. I det som kanskje best kan beskrives som en gigantisk fornøyelsespark for klokkeinteresserte er en anstrengt verdensøkonomi satt på pause, mens merkene skinner om kapp med sine ferskeste kreasjoner.