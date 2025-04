Tollkrig intensiveres: Tesla tar Kina-grep

Tesla har sluttet å ta imot bestillinger i Kina for elbiler importert fra USA, melder Bloomberg.

Elbilprodusenten skal ha fjernet «bestill nå»-alternativet for Model S og Model X, som begge importeres.

Dette skjer samtidig som USA og Kina trapper opp handelskonflikten med stadige oppjusteringer av sine tollsatser mot hverandre.

Senest ut har Kina vært – i skrivende stund – ved å fredag øke tollen på alle amerikanske varer til 125 prosent. Dette som svar på Trump-administrasjonens oppjustering til 125 prosent onsdag – som inkludert en tidligere innført fentanylrelatert toll gir en tollsats på 145 prosent.

Bestillingsknapp borte

Via Teslas kinesiske nettsider har det vært en «bestill nå»-funksjon for de to modellene frem til utgangen av mars, ifølge nyhetsbyrået.

Fredag er denne fjernet.

Gjenværende lagerbeholdning skal imidlertid fortsatt være tilgjengelig, inkludert en hvit Model S til 759.900 yuan. Det tilsvarer rundt 1,1 millioner kroner.

Tilbakeslag for Tesla

Ved Teslas fabrikk i kinesiske Shanghai produseres kun modellene Model 3 og Model Y, hvorav de fleste selges i Kina eller eksporteres til andre asiatiske markeder. Enhver som ønsker å kjøpe Model S eller Model X i Kina, må ty til import, skriver Bloomberg.

I fjor solgte Tesla bare nær 2.000 biler av typene Model S og Model X i Kina. De lokalt produserte bilene Model 3 og Model Y oppnådde derimot et salg på rundt 661.800 biler i Kina i fjor.

Følgelig betyr ikke bortfallet av Model S og Model X det helt store for Tesla-salget i Kina, men det er like fullt et tilbakeslag for Teslas allerede vaklende posisjon på det kinesiske markedet, skriver nyhetsbyrået, som viser til at volumene fra Shanghai-fabrikken har sunket i seks strake måneder.