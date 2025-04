I den nyeste bærekraftrapporten fra Polestar melder den svensk-kinesiske elbilprodusenten at de har redusert karbonavtrykket pr. bil med hele 25 prosent siden 2020.

– Vi skal fortsette å kutte utslipp samtidig som vi akselererer salget. Selv om mye i verden ser ut til å gå i feil retning nå, forsterker vi våre forpliktelser. Når verden går én vei, må vi våge å velge en annen, sier adm. direktør Michael Lohscheller i Polestar.

Hovedårsakene til kuttet er mer lavkarbonaluminium i alle modeller, forbedringer i batteriproduksjon, 100 prosent fornybar elektrisitet i produksjonen og mer effektiv logistikk kombinert med bruk av biodrivstoff på enkelte havruter.

Polestar har som mål å bli klimanøytrale innen 2040, og lanserte derfor Polestar 0-prosjektet, som har som mål å lage en klimanøytral bil, i 2021. Selskapet ser nå potensialet for å produsere en Polestar 2 med et 10 tonn lavere karbonavtrykk enn da prosjektet startet, der det største bidraget kommer fra aluminium- og stålproduksjon. Dette er nøkkelmaterialer i avkarboniseringen, da de står for rundt 45 prosent av det totale utslippet til Polestar 2.

Prosjektet går nå inn i en ny fase, hvor forskningen drives videre ved forskningssenteret Mission 0 House i Gøteborg, selv om prosjektet fortsatt skal ledes av Polestars Hans Pehrson.

Les også Taper terreng i Europa Tesla gruses av elbilkonkurrentene på det europeiske markedet, viser ferske tall.

FORNØYD: Konsernsjef i Norsk Hydro Eivind Kallevik. Foto: Iván Kverme

Norsk aluminium

En av partnerne til prosjektet er Norsk Hydro. Konsernsjef Eivind Kallevik trekker frem aluminium som en nøkkel til å kutte utslipp.

– Aluminium er et fullt resirkulerbart lettvektmateriale, og en viktig komponent for å nå målet om å lage en klimanøytral bil, sier Kallevik og legger til:

– I forskningen har vi utviklet eksempler på bildeler i aluminium, basert på aluminiumskrap, som gir et karbonavtrykk på omtrent 3 prosent av det globale gjennomsnittlige fotavtrykket for aluminium.

Hydro har vært med i prosjektet siden starten, og samarbeider tett med Polestar for å optimalisere legeringer og sortering av skrapmetall.