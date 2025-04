46 millioner kroner før avgifter er inkludert, sier litt. At samtlige for lengst er solgt, sier mer. Verden vil bedras, vil mange banebil-entusiaster si. Ekstremt, i positiv forstand, vil andre melde. Hyperbiler splitter opinionen, og spesielt de versjonene som kun er ment for banebruk.

ALT SJEKKES: Ingenting overlates til tilfeldighetene før kundene slipper til. Foto: Bugatti

Analyseres av spesialister

Hver nye Bolide testes på den 3,75 kilometer lange Circuit de Mirecourt, som ligger et par timer unna fabrikken i Molsheim. «Shakedown» kaller Bugatti det.

Et team med åtte dedikerte spesialister – to kvalitetskontroll-førere, en dekkspesialist, en kjølingsspesialist, to mekanikere og to elektrikere – saumfarer bilen og sjekker at alt er som det skal være.

IKKE SLEPETAU: Én ting kan vi si med sikkerhet, dette er ikke et slepetau. Foto: Bugatti

Blant testene som utføres er bremsetester. Først fra 50 km/t til stillestående, og progressivt fra høyere hastigheter opp til og ned fra 250 km/t. Dernest testes bilen ved å kjøre flere runder i opptil 300 km/t, slik at temperaturen til dekkene, bremsene og girkassen øker.

«Launch»-kontroll, antiskrens og ABS-bremsene testes med -2,5 G og en bremsetemperatur på 1.000 grader. All telemetri analyseres grundig.

EGEN SFÆRE: Setene er skreddersydde puter festet omtrent rett på chassiset av karbonfiber, som til dels er svært synlig i den spartanske cockpiten. Foto: Bugatti

Solgt 40 stykker

Interiøret i Bolide er som i våre villeste «science-fiction»-fantasier, eller drømmebiler fra de herligste bilspillene til PlayStation 5. Forskjellen er at denne bilen er ekte, og det skal bygges hele 40 eksemplarer. Samtlige er solgt. Og alle har permanent firehjulstrekk. W16-motoren på 7.993 kubikkcentimeter har fire turboladere og en effekt på 1.600 HK ved 7.050 omdreininger. Dreiemomentet er 1.600 newtonmeter.

STAR WARS: Interiøret er ekstremt forseggjort og delikat, til banebil å være. Foto: Bugatti

Med en 7-trinns DSG-girkasse er toppfarten 380 km/t, og du bør være godt trent. Akselerasjonen byr på opptil 2,5 G, og idet man presser gasspedalen i gulvet, tar 0 til 100 km/t 2,2 sekunder. Null til 200 km/t tar 5,4 sekunder, og null til 300 km/t tar 11,5 sekunder. Å bremse fra 300 km/t til 0 tar seks sekunder.

I meste laget

Problemet til Bolide er ikke bare prisen, men også vekten. Til tross for et chassis av karbonfiber, veier Bugattis mest hårete banebil tre ganger så mye som banebiler flest.

STOR BIL: Bolide er nesten fem meter lang og (inklusive speil) 2,4 meter bred. Bakkeklaringen under bilen er 68 millimeter foran og 88 millimeter akterut. Foto: Bugatti

Tørrvekten er 1.450 kilo. Våt bikker den godt over halvannet tonn. Formel 1-biler får minimalt veie 800 kilo uten bensin, Formel 2-biler veier 795 kilo, mens en mer «vanlig» banebil som Radical SR3 XXR veier 620 kilo. Enkelte «Lotus Seven»-varianter har vært nede på 500 kilo. Ikke kan de måle seg med Bugatti på fart, men for ren, djerv og ekte kjøreglede er det bare karting som kommer nærmere.