Saab-entusiaster i nabolandet er bekymret ettersom antallet Saab-biler i Sverige sank under 200.000 i 2024, med over 200 biler skrotet ukentlig.

Til tross for den synkende bestanden, er det fortsatt mulig å kjøpe brukte Saab-biler i Norge. Rundt 50 biler er tilgjengelige på finn.no, med priser fra 5.900 kr til 299.900 kr.

Du har kanskje lagt merke til det. Det begynner å bli langt mellom hver Saab i trafikken. Veldig langt.

Ren matematikk

Grunnen er enkel. Knapt en Saab på norske veier er nyere enn 15 år. Og selv om Saab er/var blant de mest holdbare bilene på markedet, innhentes stadig flere av tidens tann. Eller rust som det også heter.

Hver ukedag leveres skiltene inn på en håndfull biler, og i fjor sank bestanden for første gang på mange tiår under 10.000 biler. Fra en bestand på drøyt 11.100 biler ved utgangen av 2023 til 9.775 biler ved utgangen av fjoråret.

SOLNEDGANG: Tiden fra GM tok helt over i 2000 til salget i 2010 var preget av en lang solnedgang for Saab. Foto: Ivar Engerud

Til sammenligning var bestanden ved inngangen til 2010-tallet rett rundt 40.000. 75 prosent av bestanden har blitt borte på 15 år.

Save Saab!

I nabolandet roper nå Saab-entusiastene varsko, etter at bestanden der sank under 200.000 i løpet av 2024. Der skrotes over 200 Saaber i uken.

Nå er tiden virkelig inne for entusiastene å finne frem plakatene de lagde da GM truet med å legge ned Saab i 2010. Plakatene med «Save Saab!». For nå er Saab virkelig en art som er i ferd med å bli rødlistet, og ingen andre enn entusiastene kan redde de gjenværende bilene som nærmer seg kverna.

I skrivende stund ligger det et 50-talls eksemplarer til salgs ute på finn.no, fra 5.900 kr for en 2008 9-3 med 258.000 kilometer på telleverket til 299.900 kr for en strøken 2008 9-3 Turbo Cabriolet.