Det begynner å bli en god stund siden Bentley viste frem spesialutgaven Batur for første gang. Navnet er hentet fra en undersjøisk vulkan som hadde utbrudd for rundt 20 tusen år siden, utenfor kysten av Bali.

MIDTSKIPS: Bentley Batur The Black Rose har markering på rattet som indikerer at roret er midtskips, selvsagt utført i rent gull. Foto: Bentley

Designen skal visstnok peke mot Bentleys elektriske fremtid, men under panseret står den siste 6,0 liters W12-eren. Effekten er på 740 hk og 1.000 Nm, og lyden har nok inspirert dem til å oppkalle bilen etter klodens voldsomme demonstrasjon av naturkrefter.

Ingen som ligner

Bentley har kun planer om å bygge 18 eksemplarer, og det burde vel i utgangspunktet kvalifisere til eksklusivitet.

SKREDDERSØM: Bentley Batur The Black Rose koster i utgangspunktet 18 millioner kroner før avgifter, men Mulliner sørger for å skreddersy løsninger til de som måtte ønske, og har romslig budsjett. Foto: Bentley

Men i denne delen av markedet er det om å gjøre å komme på tilvalg og utsmykninger som sikrer at ingen andre har noe som ligner, og det er der avdelingen for skreddersøm kalt Mulliner kommer inn.

De har kontaktet gullsmedene i firmaet «Cooksongold», og sammen med dem hevet nivået for resirkulering og gjenbruk til et helt nytt nivå.

Gull i printeren

Brukte gullsmykker har blitt smeltet ned, og brukt som blekkpatron i Bentleys nyinnkjøpte 3D printer. Resultatet er en rekke lekre detaljer utført i «rose gold», som for eksempel hjulet mellom setene for å velge kjøremodus, de velkjente orgel-hendlene til klimaanlegget, og markeringen på rattet som indikerer at du styrer rett frem på nåværende kurs.

3D PRINTET: Hjulet på midtkonsollen som velger kjøremodus i Bentley Batur The Black Rose, er 3D printet i gull. Foto: Bentley

Lyden av fortauskanten

Siden Bentley først hadde smeltet ned gullet, fortsatte de like godt på utsiden av bilen. Toppen av grillen, luftinntakene, sidespeilene, kanalskjørtene og den lange stripen langs toppen av dørene er alle dekorert med gull, med et lite hint av rosa sjattering.

HOLD AVSTAND: Bentley Batur The Black Rose har gull på kanalskjørtene og felgene, så det gjelder å holde avstand til fortauskantene. Foto: Bentley

Til og med de 22 tommers felgene formet som turbiner har fått et strøk med penselen, og den første som hører lyden av fortauskanten vil nok kjenne litt ekstra på det.

Prisen ligger i utgangspunktet på ca. 18 millioner kroner før avgifter, men utsmykning i 3D printet gull vil nok sende den oppover omtrent slik vulkanen på Bali presset lava opp i luften.