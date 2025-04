Kanskje denne påsken, med sin tidlige vår, er rett øyeblikk for å ervere en veteranbil? Bare se idyllen for deg. Fyre opp en gammel vogn og putre i cruisehastighet med 98-oktan og en dæsj blyerstatning på tanken til Ingierstrand, hytta eller Gotland?

Senere i april får du sjansen, om du er på utkikk etter noe helt spesielt.

Auksjonshuset RM Sotheby's har skaffet seg muligheten til å selge en uvanlig Fiat 130 Familiare. Denne odellen – 130 – kom i utgangspunktet kun som firedørs sedan eller todørs kupé. Men det ble spesiallaget tre eksemplarer som stasjonsvogn, under navnet Familiare, hvilket gjør bilen som nå skal selges ganske så spesiell i seg selv. Men her er poenget hvem bilen ble laget for. Det var Gianni Agnelli (1921-2003) som rattet denne Fiaen da den var ny. Han var i sin tid Italias rikeste mann og hovedaksjonær i bilselskapet Fiat.

Agnelli eide bilen i 11 år, og Agnelli-familien bestile alle de tre eksemplarene som ble bygget. Bilen er utstyrt med en V6-motor med 3,2 liter slagvolum.

Italiensk familieiydell på autostradaen: Gianni Agnellis Fiat 130 Familiare skal på auksjon, og du kan kjøpe den. Foto: RM Sotheby's

Stilig stasjonsvogn fra 1974

Stasjonsvognen er utstyrt med uvanlig tilbehør, som (fake) trepanel langs sidene. For ikke å nevne et chic takstativ, med en kasse i det som ser ut til å være flettede seljekvister i likhet med gammeldagse piknikkurver.

Videre har 1974-modellen sølv metallic-lakk, skinninteriør og automatgir. Samt det meste du kunne drømme om av ekstrautstyr fra det aktuelle året.

Spekket med utstyr: Fiat sparte ikke på kruttet da Agnelli skulle ha et eget eksemplar av stasjonsvognen 130 Familiare. Foto: RM Sotheby's

Auksjonen går av stabelen 24. april.

Antatt pris er mellom 170.000 og 300.000 euro. Her må du naturligvis regne med at blant annet importavgifter og frakt kommer i tillegg. Proveniens koster.