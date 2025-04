Oris, A. Lange & Söhne og Baume & Mercier trekker i riktig retning. Her er tre elegante klokkenyheter med blåfarget tallskive.

Sammen med sort og hvit er det trolig nyanser av blå som utgjør pallen over mest benyttede tallskivefarger på armbåndsur. Lanseringene som ble presentert under årets Watches and Wonders-messe var intet unntak – og her er tre ferske alternativer som glir elegant under mansjetten.

Oris Big Crown Pointer Date

Å kalle Big Crown-familien en dressklokke ville være unøyaktig. Den klassiske pilotklokken er likevel versatil nok til å være med på nær sagt alle eventyr, herunder de som krever et snev av høytidelighet.

TIDSRIKTIG: Nye Big Crown Pointer Date trekkes mot det mer moderne. Foto: Oris

I sin nyeste form trekkes både den ytre innpakningen og de arabiske numeralene mot det moderne, samtidig som den 40 x 12 millimeter store klokken utstyres med en helt ny lenke. Det sender den nærmere en klassisk «field watch», uten at den mister sin luftbårne arv eller karakteristiske datovisning langs ytterkanten.

Med blå tallskive leveres klokken med et selvtrekkende urverk fra Sellita på innsiden. Det er et trygt, godt og økonomisk fornuftig valg. Skaffer du deg en ekstra skinn- eller tøyrem har du plutselig en svært allsidig kompanjong, hvor norsk pris ser ut til å havne på ca. 30.000 kroner.

A. Lange & Söhne 1815

Om du ønsker en klassisk dressklokke av aller ypperste klasse, bør 1815 fra A. Lange & Söhne ligge langt opp på listen. Det tyske selskapet lager kun 5-6000 klokker i året, hvor samtlige holder samme skyhøye standard på både kasse, tallskive og urverkets finisj.

Ved første øyekast er kanskje ikke nye og slanke 1815 i 34 x 6,4 millimeter en spesielt spennende klokke. Men skjult i det minimalistiske ligger en detaljrikdom som vil få hjertet til å banke fortere for alle med en interesse for urmakeri. Ikke minst om urverket studeres gjennom safirglasset i baklokket.

Nyheten presenteres med en urkasse av enten hvitt- eller rødt gull, som begge leveres med en dyp blåfarget tallskive. Prisen er ikke kommunisert i skrivende stund, men havner trolig i området 400.000 kroner. Da får du den håndgraverte balansekloben i urverket med på kjøpet.

Baume & Mercier Clifton Baumatic

De elegante Clifton-klokkene har lenge vært bærebjelker i kolleksjonen til Baume & Mercier. Årets raffinerte utgave reduserer størrelsen til 39 x 11,22 millimeter, spisser tallskivens design og utstyres med en krone som nærmest flukter med urkassen.

Baumatic-teksten på den gradiente blåsorte tallskiven avslører at det er urverket med samme navn som sitter på innsiden. Det betyr høy nøyaktighet, langt serviceintervall og en imponerende 5 dagers gangreserve.

Nye Clifton Baumatic leveres med enten matchende alligator-rem eller stållenke, hvor mekanismen for hurtigskifte uten verktøy gjør at du selv enkelt kan endre etter humør eller anledning. Norsk pris er satt til 41.500 kroner.