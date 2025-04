Dette var noe Porsche leverte på 70- og 80-tallet, og har artig nok funnet veien til Spirit 70.

SÅ SIKKERT: Mange kaller dem fartsstriper, men Porsche kaller dem «sikkerhetsstriper». Uansett ser det tøft ut. Foto: Porsche

Subtilt, og kanskje bare åpenbart for kjennere, er alle detaljene lakkert i den gull-grå fargetonen Bronzite. Også hjulene har denne fargen og tilfører et ganske spesielt utseende med innrammingen til frontruten som er sort. Av produksjonstekniske årsaker er denne foliert fra fabrikken – ikke lakkert.

MYE GULL: Porsche 911 Spirit 70 belager seg på mange gulldetaljer. Det finner du slett ikke i noen vanlig 911. Foto: Porsche

Sprøtt interiør

Siden bilen er ment å feire 70-tallet, hadde det kanskje vært naturlig at Porsche valgte å vise frem bilen i en oransje farge, men dette hadde ifølge Apenbrink blitt et litt for åpenbart valg. Hans team har imidlertid plukket ut en som kan velges fremfor fargen du ser på bildene, og det er over 120 andre å velge mellom.

Mer interessant, og muligens det mest oppsiktsvekkende med hele bilen, er interiøret i det plysjlignende stoffet Pasha. Ifølge Porsche var navnet i sin tid ment å få folk til å tenke på osmanske sultaner som hvilte seg på komfortable silke- og fløyelsputer.

OVERRASKELSE: Selv innsiden av hanskerommet er kledd i Pasha. Foto: Porsche

Pasha ble lansert med Porsche 928 i 1977 og ble levert på 911, 924 og 944 også. Ifølge Apenbrink var det ikke uten utfordringer at dette mønsteret, riktignok på et litt annet og mer komfortabelt stoff, brukes på nytt.

For å få de psykedeliske rutene til å gå opp og matche hverandre på en elegant måte (i den grad interiøret kan kalles det), må stoffet kuttes med uvanlig høy grad av presisjon.

BEKLEDD: Også baksiden av stolene er kledd i det spesielle stoffet. Foto: Porsche

Det er imidlertid liten tvil om at dette tilfører Spirit 70 en uvanlig egenart, der bagasjerommet foran leveres med en matte med samme mønster, alle dørsidene er kledd i stoffet og selv hanskerommet er trukket i det underfundige stoffet.

Om grønnfargen på Pasha-stoffet ikke skulle falle i smak, tilbyr Porsche det samme mønsteret, men i sort og sølvaktig grått. Dette ser slett ikke dumt ut, men det må antas at de fleste går for stoffet i den mer spenstige grønnfargen.

Hva skjer videre?

Det er ventet én siste Heritage-modell fra Porshce. Apenbrink avslører at det er 80-tallet de nå har i kikkerten, og det kan bli svært spennende. Mange vil nok ønske seg en 90-tallsinspirert 911, og tenk bare på hvor kul en slik bil kan være – i alle fall for dem som var barn da Lillehammer 94 var den store snakkisen.

IKKE FOR ALLE: Interiøret er mildt sagt eksentrisk, men mange vil nok like referansen til 80-tallet. Foto: Porsche

Kanskje noe turkis, rosa og hvitt, med mønster fra 90-tallet?

Apenbrink er rask med å påpeke at de ikke har noen slike planer på lur, men at hans avdeling ser på andre Porsche-modeller som egner seg for et blikk i bakspeilet. Det snakkes om både Taycan og Cayenne, så at det er noe som kommer, er ganske sikkert.

Hele intervjuet med Apenbrink, der det snakkes mer om utvikling, produksjonsteknikk og andre spesialprosjekter Porsche jobber med, kan du høre i Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil. Episoden slippes mandag 28. april.