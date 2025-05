Og det er nettopp det Invictus ST550 tar sikte på å levere. Selv om båten måler 55 fot, har den kun en stor eierlugar lengst fremme i baugen, og en VIP-lugar midtskips. De er innredet litt annerledes enn det som er vanlig i denne klassen, med dobbeltsengene plassert på tvers av fartsretningen, henholdsvis på babord og styrbord side.

PÅ TVERS: Dobbeltsengen i eierens lugar ombord er plassert på tvers av fartsretningen, inntil babord side av skroget. Foto: Invictus Yachts

Skroget er utformet med en negativt vinklet baug, og er på sitt bredeste temmelig langt fremme der førerposisjonen er plassert på hoveddekket. Det gir godt med rom i begge lugarene, og sørger for at privatlivet ivaretas siden det er mer enn en tynn glassfibervegg som skiller dem.

ITALIENSK ELEGANSE: Invictus Yachts ST550 er designet og bygget i Italia, noe en ser på det elegante interiøret, som badet her i eierens lugar. Foto: Invictus Yachts

Søker etter stillheten

Det er altså mulig å ta med et vennepar, og fire personer vil ha det svært så behagelig ombord. Men det er noe ved den romslige utformingen, og valget av lune materialer som gir inntrykk av at Invictus ST550 er ment som et sted der du kaster loss fra hverdagen, og søker stillheten enten alene eller med en du har kjær.

KAST LOSS: Invictus Yachts ST550 er et flytende fristed, der du kaster loss og legger hverdagens mange bekymringer igjen på land. Foto: Invictus Yachts

Den store frontruten er fri for sprosser, og vinduene gir god oversikt fra førerposisjonen. Kapteinen har en dør på styrbord side som leder ut til dollbordet, og rekkene er såpass høye at det vil være forholdsvis enkelt å bevege seg rundt også i fart.

I stedet for å strekke overbygget så langt frem som mulig, har designeren Christian Grande delt opp volumene i tre like store rom, to ute og et inne. Baugen har en koselig spisekrok med to salongbord som kan vippes ut, og danne en stor sammenhengende flate.

POTETER MED UTSIKT: Invictus Yachts ST550 har byssa plassert på babord side av hoveddekket, og vinduene kan senkes ned elektrisk slik at kokken får havutsikt og litt bris i luggen mens potetene skrelles. Foto: Invictus Yachts

Men det er kanskje mer fristende å krølle seg sammen i sofaen med en spennende bok, enn å dekke opp med glass og tallerkener. Solsengen lengst fremme innbyr til å studere skyene, og la tankene slå følge med dem når de krysser Middelhavets blå himmel.

AVDELING FOR DAGDRØMMER: Designeren Christian Grande har delt inn Invictus Yachts ST550 i tre like store seksjoner, der baugen er avdelingen for å se på skyene og la tankene fly. Foto: Invictus Yachts

Naturlig ventilert

Salongen er utstyrt med aircondition, men det går også an å senke sidevinduene elektrisk, samt å åpne en luke lengst fremme på taket. Med lavt turtall på de to Volvo Penta IPS-motorene, vil det nok føles godt å kjenne havbrisen stryke mildt mot kinnet mens en slapper av i sofaen.

FELLES KURS: Førerposisjonen i Invictus Yachts ST550 har en stor sofa, der to stykker kan finne kursen i fellesskap. Foto: Invictus Yachts

Invictus oppgir to motoralternativer, enten to IPS 800 på 625 HK eller IPS 950 på 725 HK, og med de største skal toppfarten ligge på 35 knop. Førerposisjonen er utstyrt med en solid benk, som inviterer til at to stykker kan sitte der og stikke ut kursen i fellesskap.

Byssa er plassert langs babord side av salongen, men det går an å bytte ut sofakroken på nedre dekk med en bysse, og dermed få plass til en sofa til oppe. Det kommer selvsagt an på hvordan en bruker båten, men for de som lager mat er det jo trivelig å kunne se utover havet mens en står og rører.

SPISE UTE: Akterdekket har en stor sofa med tilhørende bord, der en kan sitte og spise ute. Bakre kant av overbygget har en duk som felles ut elektrisk, for å gi skygge dersom solen skulle bli for sterk. Foto: Invictus Yachts

Når maten er klar går det an å sette seg i sofaen ute på akterdekket, og spise til lyden av bølgeskvulp. Etterpå kan bordet senkes og bli til en stor solseng, for å ta middagslur i kveldssol. Invictus ST550 har også to store seksjoner i skrogsidene som kan felles ned, for å skape en skikkelig stor terrasse.

BADELIV OG MIDDAGSLUR: Ved å folde ut lukene på siden av Invictus Yachts ST550 blir akterenden en stor brygge, velegnet for badeliv og middagslur på solsengen. Foto: Invictus Yachts

Premiere i Cannes

Det følger også med en garasje, med plass til en jolle på 2,8 meter plassert under sittegruppen. Badeplattformen senkes hydraulisk for å lette sjøsettingen, og dersom du bare skal legge noe inn eller hente noe i garasjen har den en mindre luke som gir rask tilgang.

DIGITAL DETOX: Invictus Yachts ST550 fremstår som en form for digital detox, et sted der du finner roen og kan se mot horisonten i stedet for på skjermen. Foto: Invictus Yachts

Invictus ST550 fremstår som en form for digital detox, med fokus på avslapning og avkobling. Den har premiere på yachtfestivalen i Cannes, og Finansavisens lettmatros håper å få tatt en tur ut på fjorden med den der. Prisen anslås foreløpig til ca. 25 millioner kroner.