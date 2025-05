Kortversjon Hertz Norge har inngått en avtale om å kjøpe 300 nye biler fra Volvo, inkludert både elbiler og ladbare hybrider.

Selskapet planlegger totalt å investere mer enn to milliarder kroner i bilparken sin i 2025.

Modellene EX30, EX40 og EC40 utgjør majoriteten av kjøpene, med 250 elektriske biler.

Selskapet kjøper også 50 ladbare hybrider av typen EX90 og EX60, for å møte etterspørselen fra turister.

Hertz krever at elbiler leveres tilbake med oppladet batteri, ellers belastes kunden et gebyr på 250 kroner.

Med en elbilandel på nærmere 92 prosent i Norge så langt i år, er det nærliggende å tro at også bilutleieselskapene sikter seg inn mot å bli helelektriske.

Hertz har i dag en bilpark på nær 12.000 biler i Norge, der snart halvparten er elektriske, hevder utleieselskapet.

Elbiler fra Volvo

Med et nytt storinnkjøp fra Volvo, øker andelen elektriske biler. Det er modellene EX30, fjorårets tredje mest registrerte bil her til lands, samt EX40 og EC40 som kjøpes inn for utleie i Norge. Disse kjøpes det 250 stykker av, men de ladbare hybridene er ikke Hertz helt ferdige med.

Selskapet kjøper nemlig 50 stykker av SUV-ene Volvo EX90 og EX60 i tillegg. Sistnevnte har forøvrig også politiet lagt inn bestilling på.

De 300 bilene som Hertz kjøper av Volvo, har en total markedspris på rundt 200 millioner kroner. Utleieselskapet varsler at de skal investere over to milliarder i bilparken sin i år.

KJØPER ELBILER: Volvo EX30 er en av modellene bilutleieselskapet Hertz i Norge nå kjøper inn. Foto: Bloomberg

Aldri kjørt elbil

Bakgrunnen for at ikke alle bilene er helelektriske, er at det etter sigende fortsatt etterspørres konvensjonelle biler med bensinmotor.

– Ladbare hybrider etterspørres stadig både i det norske og internasjonale markedet, primært fra turistmarkedet og utenlandske kunder som aldri har kjørt elbil, og som forventer at vi har en miks av ulike typer drivlinjer på våre biler, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Hertz, Hallvard Nerbøvik.

Det er kanskje ikke så vanskelig å tenke seg at det er praktisk å fylle opp bensintanken i nærheten av flyplassen, før en leiebil skal leveres tilbake. Det kan i alle fall ta kortere tid enn å levere en elbil tilbake med oppladet batteri, noe Hertz later til å kreve.

Skal en elbil leveres tilbake uten at batteriet er oppladet, må det betales et gebyr 250 kroner, opplyser Nerbøvik.

De nye bilene, både de ladbare hybridene og elbilene, vil være tilgjengelige for leie i løpet av de kommende månedene.