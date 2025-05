Eksperimentering med materialer har lenge vært en het trend i klokkeverden, med urkasser av teknisk keramikk eller karbonfiber som to av svært mange eksempler. Som blikkfang er det likevel tallskiven som ofte er aller viktigst – og under årets Watches and Wonders-messe i Genève var det flere eksempler på at et steinansikt ikke nødvendigvis trenger å være negativt.

H. Moser & Cie. - Endeavour Pop Collection

Sveitsiske Moser er definitivt ikke fremmed for å gå utenfor allfarvei. Da merket for noen år siden dro frem en klokke av ost(!), føyde det seg bare inn i rekken av eksperimentelle og lekne påfunn, hvis mål alltid har vært å røske litt opp i en ellers konservativ klokkebransje.

I år presenteres Endeavour Pop Collection. En familie i begrenset opplag som består av totalt tre ulike modeller, og hvor alle gjør bruk av ulike typer naturstein som tallskive. Det inkluderer burmesisk jade, rosa opal, lasurstein, krysopras, turkis og edelkoral. Resultatet er en liten eksplosjon av farger, samtidig som merkets velkjente visuelle signaturtrekk beholdes.

Pop Collection kan leveres med urkasse av enten stål eller roségull, hvor basemodellen med visning av små sekunder har en startpris på ca. 500.000 kroner. Ønsker man tourbillon eller minute repeater kryper prisen ytterligere oppover, hvor sistnevnte ser ut til å få en utsalgspris på rundt fire millioner kroner pluss norske avgifter.

Zenith G.F.J.

I anledning eget 160-årsjubileum presenterte Zenith tre av modellene fra katalogen i ny helblå keramisk innpakning. Resultatet er forbeholdt spesielt interesserte, for vakkert er det definitivt ikke. Den siste lanseringen i jubileumsrekken – Zenith G.F.J. – er imidlertid en helt annen historie.

LENKE: Ønsker man lenke i platina, ser man på en dobling av prisen. Foto: Zenith

På innsiden av den 39 millimeter store urkassen av platina tikker nemlig en moderne og gjenopplivet variant av historiske kaliber 135. Et urverk fra 1950-tallet, som feide med seg førsteplasser i presisjonskonkurranser og som var en viktig bidragsyter til merkets storhetstid.