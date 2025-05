Tidenes dyreste bilbok

En skulle kanskje tro at ethvert tema av Bugattis historie for lengst hadde blitt endevendt og presentert i de mange hundre verkene som er blitt skrevet om merket. Likevel finnes det de som mener at historien om Bugatti Type 59 ennå ikke er fullstendig fortalt.

Kjempeprosjekt

Tidligere pressesjef Julius Kruta har allerede en del gedigne Bugatti-bøker på samvittigheten, men nå slår han og medhjelperne alle rekorder med et trebindsverk på til sammen 920 sider om Bugatti Type 59.

En bil som ble bygd i kun seks eksemplarer (historien om Marc Newsons eksemplar kan du lese her).

FANTASTISKE BILDER: Alle de fire gjenværende Type 59 GP-racerne ble samlet på Pebble Beach i 2023 og fotografert på 17 Mile Drive. Foto: The Bugatti 59 Book

Formatet er på 33 x 34 centimeter og tykkelsen på de tre verkene er på hele ni centimeter og inneholder både bilder og opplysninger som tidligere ikke har vært hverken publisert eller kjent.

Ulike versjoner

Den dyreste utgaven er begrenset til 15 eksemplarer, hvor du i tillegg til bøkene får en aluminium slipcase og et lesestativ i aluminium og kobber designet av Marc Newson med inspirasjon fra rammedesignen på Type 59. Denne versjonen har dessuten reproduserte dokumenter og tegninger.

Vi har ikke sjekket om den er utsolgt, men prisen bikker i hvert fall 670.000 kroner. Det vil overraske oss om det går noen til Norge.

De to andre variantene har samme innhold, men mindre påkostet innpakning. Uten lesestativet koster den rundt 180.000 kroner, og den er laget i 59 eksemplarer.

«Billigversjonen» koster vel 18.000 kroner, så du skal være rimelig entusiast for at den skal finne veien til bilbokhylla.