Etter årets fire første måneder har 42 882 nye personbiler blitt registrert for første gang. Det er en økning på 28 prosent i forhold til 2024, skriver sett opp mot samme periode i fjor, skriver Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) i et nyhetsbrev.

Tesla Y topper listen over nyregistrerte bilmodeller, men markedsandelen for alle Teslas modeller har falt fra 18 prosent i april i fjor til 11 prosent i april i år.

– Tesla er ikke i nærheten av nivået vi har vært vant til, man kan ikke late som noe annet. Det kan være et tegn på at mange nå opplever at andre merker er like interessante og har like mye å tilby i omtrent samme prissegment, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Tesla Model Y er nå tilgjengelig i en ny versjon, men hittil i år er over halvparten av de nyregistrerte modell Y av den gamle versjonen. Kampanjer kan være en forklaring på det, ifølge OFV.

I april var elbilandelen hele 97 prosent. Samtlige personbilmodeller på Topp 30 listen var elektriske. Først på plass 39 dukker det opp en bil som ikke er elbil.

– At vi skal så langt ned på listen i nybilsalget før det dukker opp noe annet enn elbil, har vi ikke sett før. Det gir elbil-landet Norge enda en rekord, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).