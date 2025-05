Menn i alderen 40 år og oppover er målmarkedet for den nye cruiser-motorsykkelen, som har en to-tonet fargedrakt, høyglanset svart lakk og eksponert karbonfiber, samt håndmalte kontrastdetaljer farget i gull.

I MESTE LAGET? Custom-frierier er vel og bra, men når TFC (Triumph Factory Custom) blir egen logo, da blir det nesten i overkant mye allemanseie. Foto: ALEX MITCHELL

– 70 prosent custom

Kommersiell direktør Paul Stroud forklarer hvorfor det nå har kommet en TFC-utgave av Bonneville Bobber.

– Bobber er førstevalget for mange dyktige custombyggere, og vi vet at mer enn 70 prosent av våre kunder individualiserer motorsyklene med ekstrautstyr. Det er derfor våre designere og ingeniører, inspirert av det globale custommarkedet, har forsøkt å lage den vakreste, mest eksklusive og attraktive motorsykkelen, sier Stroud.

NESTEN F1: I den forstand at sort og gull lenge var synonymt med John Player Special og Lotus. Men 20 mil med Triumphs nyeste er sunnere enn 20 sigaretter. Foto: ALEX MITCHELL

Bonneville Bobber TFC etterfølger tidligere spesialvarianter av kjente fabrikkmodeller, som Thruxton TFC og Rocket 3 TFC.

Tre kjøremodi

Den væskeavkjølte 1.200-kubikks parallell-twin-motoren byr på 78 HK ved 6.000 omdreininger i minuttet, mens dreiemomentet er 106 Nm ved 3.750 omdreininger. Den har elektronisk bensininnsprøytning og tre kjøremodi; «Road» (vanlig), «Rain» og «Sport», der sistnevnte byr på raskere gassrespons.

SYNKER DYPT: I våre øyne bør ikke Akrapovic-navnet synes på en erkebritisk MC, men den dype basslyden skal visstnok være himmelsk. Foto: ALEX MITCHELL

Det visuelt mørke og barske uttrykket forsterkes av hjuldimensjonene. Det er et smalt 19 x 2,5-tommers forhjul og 16 x 3,5-tommers bakhjul, begge med 32 eiker. To lyddempere fra Akrapovic gir en dyp hot-rod-basslyd, samtidig som man ikke skremmer naboene.

SAMMEN: Nå som Brembo har kjøpt Öhlins passer det bedre enn noen gang at Triumph Bonneville Bobber TFC har komponenter fra begge parter. Foto: ALEX MITCHELL

Sekstrinns manuell girkasse er standard. Det er justerbare Öhlins dempere, doble 310 millimeters Brembo-bremser i front, én 255 millimeter skivebrems bak, samt ABS og analogt speedometer med LCD-display.

IKKE ALLE: Vil synes det er korrekt å dra frem en gammel Triumph veteranbil, men sannheten er at Herald er en ofte forbigått og misforstått fireseters kab. Foto: Skjermdump fra Finn.no

Billigere enn to gamle

Nesten 300.000 kroner er en del for en tohjuling, særlig med tanke på hva man kan kjøpe på bruktbilmarkedet. for samme prisen.

MÅ IKKE FLY: En av de billigste veteran-sportsbilene er en Triumph Spitfire. Interiøret på denne 1967-modellen trenger en del jobb, men kan bli nydelig. Foto: Skjermdump fra Finn.no

I skrivende stund er det to stykk Triumph-veteranbiler til salgs på Finn.no, en fireseters Herald 13/60 kabriolet fra 1968 og en toseters Spitfire Mk3 fra 1967. Førstnevnte er en sedan ombygd til kabriolet og utstyrt med en 1,3-liters rekkefirer på 60 HK. Spitfire'n har 75 HK og firetrinns manuell girkasse. Samlet pris for tospannet, om man legger det anglofile godhjertet til, er 289.000 kroner. Bare for å sette det i perspektiv.

KLEMME TIL: Får du sjansen er det bare å klemme til. Bonneville Bobber TFC blir sjelden her til lands. 6-trinns manuell girkasse og våt clutch er standard. Foto: ALEX MITCHELL

Nye Bobber Bonneville TFC koster 277.900 kroner. Det skal lages en serie på 750 sykler, men ifølge den nordiske markedssjefen Marianne Fyrberg i Sverige vil kun 10 stykker komme til Norden. Det betyr sannsynligvis at vi må nøye oss med to-tre eksemplarer i Norge. De første kundesyklene ble levert i mars.

Egenvekten er 237 kilo. Lengden er 2.235 millimeter, bredden er 774 millimeter. Bensintanken tar ni liter. Alt i alt høres det ut som en oppskrift på mange flotte kjøreturer, og «ladekø» trenger du ikke å bekymre deg for.