Tesla-salget mer enn halvert – BYD tredoblet

Tesla har sett et dramatisk fall i salget i Storbritannia, viser ferske tall fra New AutoMotive, ifølge Reuters. Elbilgigantens nysalg falt med hele 62 prosent i april sammenlignet med samme måned i fjor.

Selskapet solgte 536 nye biler i Storbritannia i april, ned fra 1.404 året før. Det er det laveste månedlige salget på over to år. Samtidig økte det samlede salget av elbiler i landet med 6,9 prosent, som taler for at Tesla taper markedsandeler i et voksende marked.

Leveranser av den oppdaterte Model Y er ventet i juni, men det kan ta måneder før det blir klart om kundene vender tilbake.

– Folk har skutt mot Tesla-butikker

Politisk uro rundt Elon Musk kan ha påvirket salget, skriver Reuters. Tilknytningen til Donald Trump og støtte til ytre høyre i Europa har ført til protester og hærverk mot Teslas lokaler både i Europa og USA.

«Folk har faktisk skutt mot Tesla-butikker og satt fyr på Tesla-biler. Jeg forventet ikke det nivået av vold, egentlig», uttalte konsernsjef Elon Musk i helgen.

Etter skuffende salg og resultater i første kvartal uttalte Musk for to uker siden at han vil bruke mindre tid på Trump-administrasjonen og mer på å drive selskapet.

Tesla har hittil i år hatt en markedsandel på 9,3 prosent i det britiske elbilmarkedet, men aprilresultatene gir grunn til bekymring, skriver Reuters.

Samtidig går det langt bedre for konkurrentene. Volkswagens elbilsalg i Storbritannia steg med 194 prosent i april, mens kinesiske BYD økte med hele 311 prosent.