En hotellbil helt utenom det vanlige

Øye: General Motors tronet på toppen av markedet på midten av 1920-tallet, med Cadillac som flaggskipet.

En posisjon de hadde oppnådd ikke minst takket være den nye lederen Alfred P. Sloan. Han introdusert statistiske metoder innen både ledelse, finans og produksjon og styrte ekspansjonen i hele markedet.

KUNSTNERISK: LaSalle-logoen i fronten har en klassisk utforming. Foto: Ivar Engerud

Fylle alle hull

Foruten Cadillac besto konsernet også blant annet av merkene Buick, Oldsmobile, Oakland og Chevrolet. Enhver voksen amerikaner skulle kunne kjøpe seg inn på «sitt nivå» og ha ønske om å avansere til et dyrere merke – innen GM.

Og for å gjøre mulighetene for kundene enda større fikk flere av merkene i 1926 sitt eget «lillebrormerke». Med enda mer ambisiøse planer for å la Cadillac bli enda større, kraftigere og mer luksuriøst var det behov for å fylle prisgapet mellom Cadillac og Buick med et nytt merke for 1927: LaSalle.

SKARP: Alle biler hadde radiatormaskot på den tiden, og LaSalle hadde en stork i fronten. Foto: Ivar Engerud

Enter Harley Earl

Cadillacs California-forhandler Don Lee var vant til å takle de beste og mest krevende kundene fra finans-, eiendoms- og filmmiljøet i Los Angeles med en egen design- og karosserivirksomhet.

Der jobbet også den unge designeren Harley J. Earl, som ble hyret inn for å skape formene på den nye LaSalle. Ønsket var en mindre konservativ stil enn Cadillac, og Earl tittet over til Europa og den bilen han likte best der: Hispano-Suiza.

LaSalle ble ikke en ren kopi, men sterkt inspirert av det franske luksusmerket, dog med teknikken fra Cadillac.

LaSalle Illustrasjon: GM

Det nye merket ble en umiddelbar suksess blant kritikere, og Sloan benyttet den til å skape en egen designavdeling kalt «Art and Colour» med Earl som leder.