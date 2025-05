En komplikasjon som derimot befinner seg helt i toppen av skalaen, er evighetskalenderen. Klokker og urverk som, utelukkende basert på tannhjul, fjærer og finmekanikk, tar høyde for ulik lengde på kalendermånedene, herunder februar både i og utenfor skuddår. Det er direkte imponerende.

Tradisjonelt har de avanserte urverkene vært forbeholdt noen av verdens ypperste produsenter, som Patek Philippe, Audemars Piguet og Vacheron Constantin. I moderne tid har likevel langt flere merker utviklet egne tolkninger av den ærverdige komplikasjonen – og her er tre ferske alternativer fra årets store klokkemesse.

Frederique Constant Classic Perpetual Calendar

Med en historie som strekker seg tilbake til 1988 er Frederique Constant et ungt merke i klokkesammenheng. Likevel har selskapet, med hovedkvarter i Plan-les-Ouates like utenfor Genève, klart å etablere seg som en sterk utfordrer i den vanskelige mellomklassen. Det skyldes ikke minst deres kompetanse innen produksjon av egne urverk, som nå teller over tretti i tallet.

EVIGHETSKALENDER: Classic Perpetual Calendar byr på en vakker laksefarget tallskive. Foto: Frederique Constant

Classic Perpetual Calendar er ikke merkets første evighetskalender, men definitivt den hittil flotteste. Det skyldes ikke minst den tidsriktige størrelsen på 40 millimeter og en vakker laksefarget tallskive. Utover dato, ukedag og måned vises også skuddårssyklus fra fremsiden. Et ekstra touch av farge og finesse finner man dessuten i månefasevisningen klokken seks.

MEKANIKK: Frederique Constant FC-776 er merkets 34. egenproduserte urverk. Foto: Frederique Constant

Drivverket er merkets nye og selvtrekkende kaliber FC-776, som både er vakkert å beskue og tilbyr akseptable tre dagers gangreserve. Huset i en urkasse av stål blir også nyheten en av de aller mest oppnåelige evighetskalenderne på markedet, med en norsk pris på 124.900 kroner.

Panerai Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech

Italienskættede Panerai ble for alvor kjent som macho håndleddspryd på actionhelter som Sylvester Stallone. De store og barske klokkene fra merket er derfor ikke det første man tenker på når avansert urmakeri diskuteres, men årets nyhet gir en smak av nettopp det.

LUMINOR: Fremsiden er erketypisk Panerai, selv med en evighetskalender under glasset. Foto: Panerai

Fortsatt byr klokken på alle de røffe designtrekkene man forventer fra en Luminor, herunder den karakteristiske kronebeskytteren. Gjennom den lett gjennomsiktige blå tallskiven skimter man likevel P.4100-urverket, som tilbyr både evighetskalender, visning av en ekstra tidssone og dag/natt-indikator.

For en renere tallskive har Panerai valgt å flytte visningen av måned, skuddår, årstall og gangreserve til baksiden. Det oppleves som et fornuftig valg for å beholde det klassiske dykkerklokke-utseendet intakt. Vendes klokken rundt vil man samtidig kunne nyte den lille opptrekksrotoren i 22 karat gull.

URVERK: P.4100 inkluderer en mikrorotor i helgull og visning av årstall på baksiden. Foto: Panerai

Panerai Luminor Perpetual Calendar GMT Platinumtech leveres med en 44 millimeter stor urkasse av merkets egen platinalegering, som skal være mer hardfør enn tradisjonell platina. Det høyner både prestisjen, men dessverre også prisen, som havner rett rundt 750.000 kroner.

Parmigiani Fleurier Toric Quantieme Perpetual

Der Panerai byr på barskhet, representerer Parmigiani Fleurier den aller ypperste eleganse. Nye 40 millimeter store Toric Quantieme Perpetual er en av de vakreste evighetskalenderne noen gang, med en utsøkt minimalisme kun de beste behersker. Resultatet er en ren fryd for øyet.

GYLDEN: Urskiven matcher kassen i roségull og urverket på innsiden. Foto: Parmigiani Fleurier

Klokken leveres i to utgaver, med urkasser av henholdsvis platina eller roségull med den velkjente riflete bezelringen. Førstnevnte i kombinasjon med en dus blåfarget tallskive under navnet «Morning Blue», mens sistnevnte matches med tallskiven «Golden Hour».

DUS: En lys blå tallskive pryder utgaven i platina. Foto: Parmigiani Fleurier

Om håndverket ikke er tydelig nok fra forsiden, vil det for alvor åpenbare seg gjennom safirglasset i baklokket. PF733-urverket er nemlig produsert i roségull og har en grad av håndfinisjering som ikke står tilbake for noen i klokkeverden.

VAKKERT: Merkets eget PF733 er produsert i roségull og har en nydelig finisj. Foto: Parmigiani Fleurier

Dessverre vil kun 50 eksemplarer av hver utgave bli produsert – og med en pris på omtrentlig 1.150.000 og 1.230.000 kroner vil klokkene være forbeholdt entusiaster med like god smak som tilgjengelig kapital.