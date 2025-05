Perfekt sommerklokke? Prisen er ikke avskrekkende

Kortversjon Tudor har lansert en ny variant av Pelagos-klokken kalt Ultra, som byr på forbedrede spesifikasjoner, inkludert en vannmotstand på opptil 1000 meter.

Den nye modellens titan-ytre og turkise farge markerer videreføring av tradisjon og innovasjon, og gir økt bærekomfort samt en allsidig sports- og hverdagsklokke.

Urverket MT5612 har blitt oppdatert med METAS-sertifisering, og klokken inkluderer ripesikkert safirglass, selvlysende materiale, og justerbare remmer, alt til en pris på 64.400 kroner. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Mens Rolex (som regel) representerer det konservative og trygge, har søstermerket Tudor gjennom flere år vært både ett og to hakk mer eventyrlystne med sine lanseringer. Det gjelder også i eksperimenteringen med materialer – hvor Pelagos dukket opp med et ytre av titan mange år før Rolex i fjor dro frem sin Yacht-Master 42 i samme materiale.

Slektskapet mellom de to klokkene er åpenbart også i designet. Riktignok trekkes Pelagos et knepp mer mot det ujålete enn sitt langt mer kostbare søskenbarn, men både den lave vekten, det grå- og sorthvite utseendet, samt lesbarheten er gjenkjennbare fellesnevnere. De karakteristiske Snowflake- viserne er imidlertid Tudor alene om.

Under årets Watches and Wonders-messe valgte Tudor å utvide slektstreet, da nye Pelagos Ultra gjorde sin entré. En klokke som på alle måter viderefører familiebåndene, men som er enda tøffere i spesifikasjonene enn noen av de tidligere familiemedlemmene.

Én kilometer

For et utrent øye er det trolig kun den turkise fargen på Pelagos-navnet som hinter om en ny klokke i kolleksjonen. Finstuderer man tallene vil man likevel finne at nye Ultra har vokst ørlite i både bredde og høyde, med ytre mål som nå viser 43 x 14,5 millimeter, mot forgjengerens 42 x 14,3.

TITAN: På håndleddet hjelper det lette og sterke metallet på bærekomforten. Foto: Tudor

Viktigere er den nye vanntettheten til 1000 meter under havskorpa. Det representerer en dobling fra normale Pelagos – og en tidobling sammenlignet med det hittil eneste titan-alternativet fra nevnte Rolex. Det bør holde godt for selv profesjonelle undervanns-eventyrere.

Gjennomtestet

På innsiden av urkassen finner man fortsatt Tudors eget MT5612-urverk, men nå i utgaven med bokstaven «U» bak navnet, som vitner om at hver klokke er sertifisert av både COSC og METAS. Mens førstnevnte konsentrerer seg om presisjon, representerer sistnevnte i tillegg noen av de tøffeste testene av vanntetthet, anti-magnetisme og generell robusthet i markedet.

ALLSIDIG: Nye Pelagos Ultra er sporty og røff, men også en dugelig hverdagsklokke. Foto: Tudor

Verdt å nevne er også urverkets 65 timer lange gangreserve og amagnetiske balansefjær i silisium, samt klokkens ripesikre safirglass, rikelige bruk av selvlysende materiale og dreibare dykkerbezel.

Ordentlig badeklokke

Nye Tudor Pelagos Ultra leveres med både lenke i grad 2 titan, samt en ekstra gummirem. Sammen med store muligheter for justering i foldespennen gir det utgangspunkt for en perfekt sommer- eller badeklokke, enten turen går til bassengkanten eller til havets bunn. Norsk pris er 64.400 kroner.