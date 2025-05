Kortversjon Stellantis søker hjelp fra konsulentselskapet McKinsey for å navigere utfordringer med sine merker Maserati og Alfa Romeo i et ustabilt marked.

John Elkann, styreformann i Stellantis, har gitt McKinsey ansvaret for å identifisere potensielle strategier og veier videre for merkene, midt i en lederkrise.

Maserati og Alfa Romeo står overfor ytterligere motgang i 2025, etter nedgang i 2024, og er hardt rammet av amerikanske tollreguleringer.

Det har vært spekulasjoner rundt et mulig salg av Maserati, men avgjørelser med McKinsey ombord kan åpne for andre mulige løsninger.

Alfa Romeo håper å øke salget betydelig med deres nye elektriske Junior-modell, midt i presset om å overleve i bilbransjen. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Stellantis har nok med sine egne problemer om ikke Trump også skulle sette i gang sitt tollsirkus rett før påske. Selv deres amerikanske merker er tyngre eksponert mot straffetollen enn sine innenlands konkurrenter.

Fra vondt til verre

Og blant spesielt to av de europeiske merkene er tollregimet et kjempeproblem: Maserati og Alfa Romeo.

Ikke før har man lagt bak seg et 2024 med dramatiske nedganger for begge merker, så truer 2025 med å bli enda vanskeligere.

Les også Eid av to F1-mestere: Nå kan den bli din Enhver Jaguar C-Type er en spesiell bil, men én av dem har vært eid av to F1-mestere: Juan-Manuel Fangio og Jenson Button. Nå kan den bli din.

Ikke minst siden Stellantis for tiden også er ute etter en ny toppleder på heltid. Inntil videre er det styreformann og hovedaksjonær John Elkann som holder i den rollen.

JUNIOR-HÅP: Alfa Romeo håper at den elektriske Junior-modellen skal løfte salget vesentlig. Foto: Ivar Engerud

Hansken er kastet

Før påske ga han konsulentselskapet McKinsey & Co. oppdraget med å analysere de ulike mulige veiene videre for merkene under det nye regimet og komme med anbefalinger for merkenes strategier. Kanskje også utenfor dagens Stellantis-konstellasjon.

Det har ved ulike anledninger vært spekulert på å selge ut Maserati – uten at det har materialisert seg.

Men med McKinsey inne i toppen av merkene er nok alle muligheter åpne uten nostalgiske bindinger. Nå er det «survival of the fittest» som gjelder.