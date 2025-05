Kortversjon Ford Mustang står igjen som den eneste bensindrevne muskelbilen etter at Dodge og Chevrolet sluttet med sine respektive modeller. Likevel opplever også Mustang en betydelig salgsnedgang.

I første kvartal 2025 falt Mustang-salget under 10.000 enheter, forbigått av sin elektriske motpart, Mustang Mach-E, som solgte over 11.000. Nedgangen skyldes trolig et skifte mot mer praktiske crossovermodeller.

Fremtiden for Mustang er usikker, med pessimister som tror den har nådd sin slutt, mens optimister håper på bedre salg med varmere vær og endrede kjøpspreferanser blant unge bilkjøpere. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

I nærmest uminnelige tider har disse modellene tronet på toppen av det bensindrevne muskelbilmarkedet.

Nå er bare Mustang tilbake, men også den sliter med en tilbakegang på over 30 prosent hittil i 2025. For første gang på lenge falt Mustang-salget til under 10.000 biler i første kvartal.

Slått av navnbror

Kun 9.377 nye Mustanger forlot forhandlerne. Den måtte sågar se seg forbigått av sin elektriske navnebror, Mustang Mach-E. Den solgte 11.607 eksemplarer i USA i samme periode.

Les også Nesten 100.000 kroner dyrere – likevel klar seier EC40 og Capri er ikke så forskjellige fra EX40 og Explorer som Volvo og Ford skal ha det til. Nye romper gjør imidlertid at de ser bedre ut.

Selv ikke det vel 60 år gamle ikonet er uberørt av amerikanernes tendens til å gå for mer praktiske crossoverpregede biler. Spørsmålet er om nedgangen er en forbigående tendens, eller om Mustang-epoken snart er forbi.

Modellen tåler i hvert fall ikke å følge samme utvikling stort lenger før den følger etter sine konkurrenter inn i historien.

GYLNE TIDER: For 60 år siden solgte Ford Mustang over en halv million eksemplarer i USA, mens i fjor var salget nede under 50.000. Foto: Ivar Engerud

Rir inn i solnedgangen?

Pessimistene tror at en «upraktisk» bil som Mustang bare vil få det tøffere i markedet når kundene tvinges til å prioritere hardere.

Optimistene peker på den uvanlig kjølige starten på året, og håper at varmen i været skal hjelpe.

Mange peker dog på at det er vanskelig å forsvare kjøp av en Mustang ut fra «kjøreglede». En kjøreglede som ikke er det samme for yngre kunder som for de eldre entusiastene.

Villhesten rundet 60 i fjor, men viser tegn til at det kan gå mot slutten.