Flytter til USA på grunn av Trump

Mercedes-Benz Group bekrefter at produksjonen av SUV-modellen GLC flyttes til USA, ettersom president Donald Trumps tollregime gir høyere kostnader og kan gjøre importerte biler mindre konkurransedyktige, skriver Bloomberg.

– Hvis du ser hva vi ønsker å oppnå av volumer for denne modellen, gir det mening å ta den til USA, sier Mercedes' Nord-Amerika-sjef, Jason Hoff, ifølge nyhetsbyrået.

Produksjonen av USA-produserte GLC-biler vil starte fra bilprodusentens fabrikk i Alabama mot slutten av 2027.

Salgsvekst på 58 prosent

Tyske bilprodusenter er blant de som rammes hardest av Trumps høyere biltoll, og til en startpris på like under 50.000 dollar er GLC blitt en av Mercedes' mest populære importerte modeller på det amerikanske markedet, skriver nyhetsbyrået.

I fjor ble det solgt 64.163 GLC-er i USA, en økning på 58 prosent fra året før.

Nyheten om GLC-flyttingen er en bekreftelse på rapporter tidligere i mai om at Mercedes-Benz ville flytte produksjonen av et «kjøretøy i et kjernesegment» til Tuscaloosa-fabrikken i Alabama innen 2027.

Mercedes-fabrikken produserte rundt 260.000 biler i fjor, inkludert modeller som GLE og GLS.