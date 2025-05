Litt bespoke kan du finne i deres nye sjakkbrett også. Du kan velge mellom fire forskjellige trefinisher og 13 forskjellige skinnfarger. Selve boksen åpnes av seg selv, på det Rolls-Royce selv omtaler som “teatralsk vis”, noe som skal vekke samme følelse av en spesiell begivenhet som det er å kjøre en av deres biler.

Les også Klokketrenden som nekter å dø Watches and Wonders rulles i gang i Genève. Den populære klokketrenden lever i beste velgående.

Videre har den unektelig imponerende boksen flere skjulte skuffer. Selve sjakkbrikkene er skulpturelt utformet, med en keramisk behandlet overflate og konstruert i aluminium. Brikkene og brettet er attpåtil magnetiske, slik at du teoretisk sett kan forsøke å spille sjakk i baksetet på din Cullinan på vei til Cannes uten å frykte at brikkene skal fyke rundt i interiøret. I virkeligheten er et slag sjakk med dette brettet noe du helst vil spille foran peisen i et chalet.

Alt er selvsagt håndlaget, og bygges på kundens spec. Designet er inspirert av bilenes linjer.

Sjakktrekk: Den britiske bilprodusenten er ikke alene om å selge ting litt utenfor biler og bildeler. Alt fra Ferrari til Mercedes og Fiat tilbyr mer eller mindre obskure produkter med egen logo på. Foto: Rolls-Royce

Et kjent konsept

Kan man klandre bilmerker for å ønske å tjene litt ekstra cash på ting som faller utenfor biler og reservedeler? Trolig ikke om man vet hvor effektivt det kan være, samt når man ser hvor mange konkurrenter som faktisk tilbyr de mest obskure produkter med merkets logo printet på prominent plass.

Ferrari økte eksempelvis sitt salg av merch – produktkategori fylt av slikt som jakker, t-skjorter og capser – med 400 prosent etter at Formel 1-legende Lewis Hamilton meldte overgang fra Mercedes, ifølge en artikkel publisert i Yahoo! Finance. Tilsynelatende et godt sjakktrekk.

Les også Gode kandidater til årets sommerklokke Det er knapt april, men det er allerede lansert flere gode kandidater til årets sommerklokke.

Foto: Rolls-Royce

Siden vi først er inne på Mercedes, de sitter på varemerket Mercedes-Maybach hvis brede utvalg av spesiallagde luskussedaner og SUV-er konkurrerer med Rolls-Royce. Selv ikke tyskerne greier å holde seg til bare biler. Av Mercedes-Maybach kan du kjøpe slikt som ridesaler. Rett og slett. Men det stopper ikke der. Ifølge Jalopnik har Bugatti, kjent for den superraske og superdyre hyperbilen Chiron, tilbudt et biljardbord til den nette sum av 300.000 dollar, med gyroskopfunksjon som holder bordet perfekt horisontalt selv om sjøen er urolig (fordi du kjøper biljardbordet for å ha det på yachten din).

Om sjakksettet frister, kan du bestille det hos din nærmeste forhandler av Rolls-Royce. For øyeblikket er det ingen slike i Norge, hvilket gjør at det hele fordrer en visitt til København.