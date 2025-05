Med tre elektriske motorer og én twin-turbo V8 bensinmotor, yter nye Lamborghini Temerario utrolige 920 hestekrefter. Nå er superbilen kommet til Oslo og vises frem til et høyst eksklusivt utvalg kunder.

Visningen arrangeres av Nils Tronrud-eide XPND Automotive, Norges eneste autoriserte Lamborghini-importør. Stedet er Villa Heftye, en beleilig kort spasertur fra Tjuvholmen.

Kortversjon Den nye Lamborghini Temerario, med 920 hestekrefter og en startpris på over 4,1 millioner kroner, har ankommet Oslo for en eksklusiv visning.

Lamborghini Temerario kombinerer tre elektriske motorer med en twin-turbo V8 bensinmotor og kan akselerere fra 0 til 100 km/t på 2,7 sekunder.

Visningen av Lamborghini i Villa Heftye er arrangert av Norges eneste autoriserte Lamborghini-importør, XPND Automotive, for et utvalgt publikum.

Temerario tilbyr en begrenset elektrisk rekkevidde på 10 kilometer, med hovedfokus på kjøreegenskaper og kjøreopplevelse, ifølge salgssjef Carl Henrik Unelsrød.

Ti nordmenn har allerede bestilt bilen, men de må vente til våren 2026 for levering, med nye bestillinger klart mot sommeren 2024. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Og alt dette er naturligvis ikke noe for hvem som helst.

– Helt nye Temerario er arvtageren etter Huracán og den tredje i serien av nye modeller fra Lamborghini. V8-motoren har turtallsperre på 10.000 omdreininger og den gjør 0 til 100 på 2,7 sekunder, forklarer Lamborghini-salgssjef Carl Henrik Unelsrød.

I NORGE: Nye Lamborghini Temerario, her med salgssjef Carl Henrik Unelsrød. Foto: Michael Groth

Ladbar

Selv om den nye superbilen er ladbar, er det ikke snakk om noen heftig rekkevidde. Faktisk er den bare på 10 kilometer.

– Hovedfokuset her har ikke vært rekkevidde og elektrisk fremdrift, men snarere kjøreegenskaper og rett og slett kjøreopplevelse, sier Unelsrød.

Hvem er kunden?

I videoen øverst i denne saken forteller Unelsrød mer om hvem kundene er. Han opplyser at bilen har en startpris på rett i overkant av 4,1 millioner kroner, noe som er omtrent 600.000 kroner mer enn en Porsche 911 Turbo S med 650 hestekrefter.

HEFTIG: Lamborghini Temerario har 920 hestekrefter og en hekk som overgår det meste. Foto: Håkon Sæbø

Konkurrenten fra Stuttgart er imidlertid nappet ut av prislisten nå, antagelig i påvente av en oppdatert utgave som ventes å komme.

For Lamborghinis del er det imidlertid normalt at kundene legger på godt med utstyr, og bilen som vises i Oslo koster rett over 5,1 millioner kroner. Blant annet koster fargen 150.000 kroner ekstra og setene 90.000 kroner.

KOSTER EKSTRA: Setene koster 90.000 kroner ekstra, men interiør trukket i skinn er kjekt nok standardutstyr. Foto: Håkon Sæbø

Ivrige kjøpere

Allerede har 10 nordmenn lagt inn bestilling på nye Lamborghini Temerario. Selv om 50 spesielt utvalgte nordmenn får se bilen nå, er det fortsatt en god stund til noen av dem kan sette seg inn i sin egen bil.

– Vi begynner kundeleveringen av forhåndsolgte biler til våren 2026 og nye bestillinger mot sommeren neste år, forteller Unelsrød.