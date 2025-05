Elon Musk kan få ny lønnspakke

Styret i Tesla har etablert en spesialkomité som skal gå gjennom konsernsjef og gründer Elon Musks godtgjørelse, en gjennomgang som kan resultere i en ny aksjeopsjonspakke, melder Reuters og viser til Financial Times.

Komiteen består av Tesla-styreleder Robyn Denholm og det uavhengige styremedlemmet Kathleen Wilson-Thompson, ifølge avisens kilder.

Komiteen vil angivelig også vurdere alternative måter å kompensere Musk på for hans tidligere arbeid, dersom lønnspakken hans for 2018 ikke gjeninnføres gjennom en ankeprosess. Financial Times skriver at enhver ny opsjonspakke vil baseres på hvorvidt Tesla når finansielle, driftsmessige og aksjekursrelaterte mål.

Avviste toppsjefrykter

I mars ble det kjent at Musk har startet en ankeprosess for kompensasjonspakken på hele 56 milliarder dollar, og at han peker på flere juridiske feil fra den lavere domstolen som i fjor stanset den enorme pakken.

Senere har også aksjonærene i Tesla stemt for at Musk skal få tilbake godtgjørelsespakken.

Tidligere i mai avviste Tesla-styreleder Denholm at styret var på utkikk etter en helt ny konsernsjef i Tesla. Dette som respons på en Wall Street Journal-artikkel der kilder hevdet at Tesla-styret hadde vært i kontakt med flere rekrutteringsfirmaer.

Musk er forøvrig Teslas største aksjonær med rundt 13 prosent av aksjene. Han rangeres som verdens klart rikeste person med en formue på 370 milliarder dollar av Bloomberg.