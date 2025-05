Kortversjon Aston Martin, i samarbeid med Curv Racing Simulators, har lansert den nye racingsimulatoren AMR-C01-R, med en pris på drøye én million kroner.

Simulatoren tilbyr en realistisk kjøreopplevelse inspirert av Aston Martins hyperbil Valkyrie og formel 1-teknologi, med avanserte spesifikasjoner og stilfullt design.

AMR-C01-R er begrenset til 50 eksemplarer og kan skilte med oppgraderbar maskinvare, inkludert topp moderne grafikkort, økt bildefrekvens og en 49-tommers kurvet skjerm.

Formel 1-lagenes racingsimulatorer kan koste 20 til 30 millioner kroner stykket, og i et slikt perspektiv fremstår den nye AMR-C01-R som relativt billig. Eksportprisen på simulatoren fra Aston Martin og Curv Racing Simulators er satt til 58.750 pund, som inklusive den norske merverdiavgiften i skrivende stund tilsvarer 1.042.100 kroner.

FOR VELBEHAG: Krummet skjerm skal være mer behagelig å se på. Skallsetet av karbonfiber minner om Tillett-setene i Aston Martin DB4 GT Continuation. Foto: Matt Howell

Over 1 million kroner er i meste laget for de fleste. Spesielt med tanke på at 12 brukte Aston Martin-biler ligger til salgs på Finn.no, inkludert DB7, DB9 og flere Rapide- og V8 Vantage-modeller, til under 1 million kroner.

Men nok om gamle biler. Den nye simulatoren er oppfølgeren til AMR-C01 som ble lansert i 2020.

– Et stykke kunst

Sitteposisjonen er inspirert av hyperbilen Valkyrie og langdistanseracing. Mangeårig fabrikkfører og trippel Le Mans 24-vinner Darren Turner har vært med på å utvikle den nye racingsimulatoren.

TECH-FEST: Det er lenge side Aston Martin-ratt var synonymt med Moto-Lita. Foto: Matt Howell

– Nærmere opplevelsen av å kjøre en Aston Martin på bane kommer du ikke, lover Darren Turner.

Han legger til at simulatoren har en design som kan anses som kunst, og er en skulptur som vil kle ethvert privat hjem.

AMR-C01-R er konstruert med et monocoque-chassis av karbonfiber, mens grillen i front er gjort større for bedre å matche racerbilene, men også for å kunne gi datamaskinen innabords bedre avkjøling.

BEINA OPP: I likhet med Aston Martin Valkyrie og Formel 1-biler, sitter man med beina opp. Hydraulikk inngår ikke, slik at simuleringen er noe begrenset. Foto: Matt Howell

Fremtidssikret

Simulatoren har en 49-tommers G95C monitor med 1000R krumming, som skal være mer behagelig å se på. Bildefrekvensen er økt til 280 Hz (tidligere 120 Hz), mens responstiden er nå på 1 millisekund, kontra 4 millisekunder som det var før.

Det er HDR10+ Gaming-bildestandard og et oppgradert NVIDIA GeForce RTX 5090 grafikkort. Intel står for prosessoren, med 32GB DDR5 (tidligere 16GB) minne og 2TB M.2 SSD lagring. Det nye PC-chassiset har ikke bare den nyeste maskinvaren, men er bygd for å kunne oppgraderes enkelt i fremtiden.

Simulatoren kan bestilles nå. Det skal bygges maksimalt 50 eksemplarer totalt.