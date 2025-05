Omtales som flopp: Verditapet er uvanlig raskt

Tesla har nå begynt å akseptere innbytte av Cybertrucks, trolig på grunn av massivt verdifall, melder elbilnettstedet Electrek, som mener den elektriske pickupen har vært en kommersiell flopp.

Tidligere har samme nettsted meldt at Tesla har nektet å ta imot Cybertrucks i innbytte mer enn ett år etter at leveransene av bilen startet.

Da Tesla startet produksjonen og leveransene sent i 2023, var bilen betydelig dyrere og med lavere ytelser enn først lovet. På et tidspunkt skrøt Tesla av å ha mer enn én million reservasjoner for bilen, men kun 40.000 kunder endte opp med å konvertere reservasjonen til faktisk bestilling. Nå står usolgte Cybertrucks på lager i månedsvis, og Tesla må tilby store rabatter for å bli kvitt dem, skriver Electrek.

Kraftig verditap

En Tesla Cybertruck Foundation Series som ble solgt ny for 100.000 dollar, og som har gått cirka 10.000 kilometer (6.211 miles), vurderes nå til bare 65.400 dollar av Tesla.

Det gir et verditap på 34,6 prosent på bare ett år.

Til sammenligning pleier pickuper vanligvis å ha et verditap på rundt 20 prosent etter ett år og 34 prosent etter rundt tre–fire år, poengterer elbilnettstedet.