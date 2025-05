Det internasjonale bilsportforbundet FIA er tilbake i pluss etter flere år med røde tall. I 2024 leverte organisasjonen et overskudd på 4,7 millioner euro – det beste resultatet på nesten ti år.

HELT SJEF: Adm. direktør Mohammed Ben Sulayem i FIA har innført forbud for førere å kritisere forbundet. Foto: Dreamstime

Forbundet, som blant annet har ansvaret for Formel 1, hadde en omsetning på 182 millioner euro – 17 prosent mer enn i 2023. Til sammenligning gikk FIA med et underskudd på 24 millioner euro i 2021, før Mohammed Ben Sulayem tok over som president, påpeker forbundet selv.

Løftet av Netflix

Ifølge Bloomberg har Ben Sulayem gjennomført flere grep for å få orden på økonomien. Han har innført nye interne rutiner, kvartalsvis rapportering og strammere kontroll med innkjøp. Samtidig har FIA økt avgiftene for registrering og lisens, og kuttet kostnader – blant annet ved at flere ledere har sluttet. Til gjengjeld er all gjelden borte, og egenkapitalen utgjør 45 prosent.

Gjennom disse tiltakene og en mer effektiv styringsmodell har FIA frigjort ressurser til å reinvestere i sine syv verdensmesterskap, deriblant Formel 1 med 750 millioner globale fans.

De siste årene har Formel 1s popularitet eksplodert som følge av Netflix-serien «Drive to Survive», som på dramatisk vis viser hva som skjer i kulissene i bilsporten. Det har ført til kraftig økning i verdien av sponsorplasser, kontrakter og team.

Ifølge FIA gjør den økonomiske friskmeldingen det mulig å satse enda sterkere på grasrotarbeid innen motorsport og og fremme FIAs bærekraftsagenda. Som en del av åpenhetsløftet har FIA innført en ekstra generalforsamling midt i året for å sikre raskere revisjon av regnskapene, og vil publisere sin neste aktivitetsrapport i mai 2025.

Kontroversielle innstramminger

Ben Sulayem, som er en tidligere rallyfører og kjørte mot blant annet Colin McRae på 90-tallet, har ikke vært uten kontroverser i sin første periode – han har blant annet strammet inn reglene mot smykker under kjøring og varslet sanksjoner mot førere som gjentatte ganger banner eller kritiserer forbundet, ifølge Bloomberg.

Hans første presidentperiode avsluttes i år, og han ventes å stille til gjenvalg uten motkandidater.

«Å forbedre styring, gjennomsiktighet og finansiell helse har vært kjernen i mitt arbeid, og jeg er svært stolt over resultatet», uttaler Ben Sulayem. Med FIA tilbake i pluss er forbundet godt rustet for videre utvikling av global motorsport.