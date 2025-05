« Det er trygt å anta at alle store leverandører i forsvarsindustrien er bekymret for teknologien i Kina-biler», uttaler sjefen i et firma i britisk forsvarssektor til avisen The i Paper.

Denne anonyme kilden er ikke alene om å uttrykke skepsis til biler produsert i Kina.

«Salget av kinesiske biler vokser i Storbritannia, og vi må være forsiktige. Vi opplyser våre ansatte om forhåndsreglene som må tas om de velger å kjøpe en kinesisk elbil», sier en annen forsvarsindustritopp.

Også i Norge er det skepsis mot kinesiske elbiler. Les mer om det lenger ned i saken.

Sensitiv informasjon

Det er Elbil24.no som først omtalte saken, der flere britiske forsvarsfirmaer advarer ansatte mot å koble mobiltelefoner til kinesiske elbiler. Hverken fysisk ladekabel eller trådløs tilkobling via Bluetooth er trygt, hevdes det. Både The Telegraph og The Guardian har sitert The i Paper.

«På samme måte som at departementer og firmaer i forsvarssektoren lenge har advart ansatte mot å plugge inn minnepinner i jobbdatamaskiner for å hindre sikkerhetsbrudd, er det en fornuftig forhåndsregel å ikke koble mobilen til bilen, siden informasjonen kan bli sårbar», uttaler en kilde.

Det fremholdes at bilen ikke bare kan laste ned kjøreruter, men også hente tekstmeldinger, talemeldinger og sensitive dokumenter.

«Dette er informasjon kinesiske myndigheter kunne tenkt seg å få tak i», hevdes det.

Ingen jobbsnakk i bilen

Som følge av president Donald Trumps internasjonale tollsatser, som gjør kinesiske elbiler nærmest uaktuelle i USA, kan Storbritannia ende opp med å få en flodbølge av billige, kinesiske elbiler, skriver avisen.

Noen forsvarsselskaper har etter sigende allerede innført regler for å hindre potensiell spionasje fra kinesiske elbiler. Blant dem er Rolls-Royce, Raytheon, amerikanske Lockheed Martin og franske Thales, alle sammen store leverandører av forsvarsmateriell i Storbritannia.

Blant annet skal ikke kinesiske biler parkeres i nærheten av produksjonslokaler, og jobb skal ikke diskuteres i bilen.