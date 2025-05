25 eksemplarer skal bygges av Alvis Lancefield Concealed Hood. Det første kundeeksemplaret ble nylig overlevert til en kunde i Chiba City i Japan, med et art deco-inspirert karosseri.

Stål, ask og aluminium

Fireseteren ble bygd ved hjelp av originaltegninger ved Alvis Works i Kenilworth i England, og er nesten fem meter lang. Dette er bil med stor B, bygd på gamlemåten for hånd. 3.800 arbeidstimer har det tatt å lage dette eksemplaret.

ORIGINALT: Rattet og de øvrige komponentene i bilen er bygd i tråd med de originale spesifikasjonene fra 1938. Kundene velger farge på skinn og lakk. Foto: The Alvis Car Company

Chassiset er en ramme av galvanisert stål, mens karosseriet av aluminium er kledd over en egen massiv treramme av ask. Under panseret sitter det en tidsriktig rekkesekser med et slagvolum på 4.387 kubikkcentimeter, som er bygd i tråd med Alvis’ originale spesifikasjoner.

Motoreffekten er «i overkant av 150 hestekrefter». Ikke stort i vår moderne verden, men mer enn adekvat i en bil som har en egenvekt på kun 1.500 kilo. Med firetrinns manuell girkasse er toppfarten 177 km/t, mens 0 til 100 km/t går unna på omtrent 10 sekunder.

GODT SKJULT: Kalesjen er godt skjult takket være den store luken akterut. Foto: The Alvis Car Company

Dyrere enn Corvette C8

Byggetiden er 18 måneder. Depositumet er 10 prosent av kjøpesummen, dernest betales det resterende beløpet i fire innbetalinger. Prisen starter på 325.000 pund, snaue 4,5 millioner kroner. Med avgifter blir det 6.520.000 kroner.

Nærmest i pris av nye biler på Finn.no er en 2025-modell Chevrolet Corvette C8 til 6.500.000 kroner, men det er en coupé.