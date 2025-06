– Nå som ADAC har kjøpt opp DTM, har GT Masters og DTM fått samme tekniske reglement med identiske biler. Nå kommer jeg til å være der det skjer, der fabrikkene er og der alle de store sponsorene er, forteller Emil Gjerdrum.

BAKHJULSDREVEN: Til oppgaven kjører tenåringen en bakhjulsdreven og fabrikkbygd Huracán GT3 EVO2, med en 5,2-liters selvpustende V10-motor. Foto: Axel Weichert

På hjemligere trakter noterer vi at Gjerdrum har inngått et samarbeid med Lamborghini Oslo, som ambassadør for superbil-merket i Norge. Unggutten er også åpen for andre engasjement og samarbeid i forbindelse med satsingen.

«Slåss» med sjefen

Engstler Motorsport har drevet med internasjonal racing i 35 år, og samarbeider med OneGroup Engineering, Grasser Racing og Lamborghinis fabrikkdivisjon Squadra Corse.

Luca Engstler som er lagsjef og fabrikkfører for Lamborghini, skal kjøre DTM og GT World Challenge. Med tilsvarende bil vil Emil Gjerdrum effektivt konkurrere med sjefen. Selv nøyer det norske talentet seg med å si at han skal «dele erfaringer med teamsjefen».

640 HK: Den midstilte V10-sugemotoren byr på 640 HK. Det er 6-trinns sekvensiell girkasse, Bosch antiskrens som reguleres fra rattet, differensialbrems og justerbare Öhlins TTX 36 dempere. Foto: Axel Weichert

– Det beste med mesterskapet er jo at serien benytter et «Balance of Performance»-system (BOP) som sørger for at alle bilene skal være like raske, uansett bilmerke. Det betyr at hver enkelt biltype får tilpasset effekt, vekt, høyde, stivhet og aerodynamikk, slik at det totalt sett ikke skal være noen forskjell i ytelsene.

– Ettersom både ADAC GT Masters og DTM følger det samme BOP-systemet, vil jeg kunne måle meg mot fabrikksjåfører som Luca Engstler, Mirko Bortolotti, Thomas Preining og alle de andre som kjører i DTM, utdyper Emil Gjerdrum.

DYPT KONSENTRERT: Før hvert løp gjelder det å visualisere banen og gjennomgå mulige strategier i hodet. Samtidig er det mye forberedelser i ukene før løpene, med blant annet simulator-kjøring og dataanalyser. Foto: Emilio Pecharich

– Ung og ambisiøs

Både teamets eier Franz Engstler og hans sønn Luca Engstler, er full av lovord for den norske 18-åringen.

– Jeg er veldig glad for at Emil er på laget vårt. Han er en ung og ambisiøs fører med masse potensial, og vi gleder oss veldig til å se hva han kan utrette denne sesongen, sier Engstler Sr.