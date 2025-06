Patek Philippe regnes av mange som tuppen av spydet innen høyhorologi, og gjennom snart 200 år har den sveitsiske storheten bygget seg opp en svært innholdsrik historie. Klassiske pilotklokker har imidlertid aldri vært merkets forse – og introduksjonen av Calatrava Pilot Travel Time ref. 5524 i 2015 overrasket selv den indre kjerne av eksperter.

NY: Med elfenbenfarget tallskive og grønn rem endres utseendet merkbart fra forrige utgave. Foto: Patek Philippe

Med sin 42 millimeter store urkasse og kraftige trykknapper/krone var det lite som minnet om det vi har lært oss å kjenne i den elegante og minimalistiske Calatrava-kolleksjonen.

I sin ferske tolkning fremstod nyheten nemlig utradisjonell stor, kraftig og maskulin, selv om kvalitetsfølelsen og mekanikken på innsiden holdt vante Patek-nivå.

Raffinert tøffing

Tidligere i år forsvant den omdiskuterte ref. 5524G-001 ut fra de offisielle listene, men da merket dro sløret av sine ferske nyheter i Genève, gjorde modellen en ny entré i form av ref. 5524G-010. Med elfenbenfarget tallskive, sorte detaljer og grønn rem betyr det en utgave som er enda røffere enn sin originale forgjenger. Det er både kult og uventet.

LUKSUS: Calatrava Pilot Travel Time går inn som et røft, men luksuriøst alternativ. Foto: Patek Philippe

Den nye fargedrakten treffer også perfekt og pekes på som mindre formell enn originalen. Det følger trenden fra de siste års lanseringer fra selskapet, hvor et mer ungdommelig uttrykk har fått lov å ta mer plass.

Samme mekanikk

Teknisk er imidlertid klokken uforandret. Det betyr en klokke med store lettleste visere og numeraler, samt en datovisning i underskiven klokken seks.

Et aldri så lite snev av Patek Philippes mekaniske finesse skjuler seg imidlertid i visningen av to tidssoner og de små vinduene med dag/natt-visning. Totalen gir komplikasjoner som passer perfekt i et pilot-inspirert armbåndsur.

FINESSE: Urverket holder vante kvalitet og finisj, som man forventer. Foto: Patek Philippe

På innsiden av urkassen finner man merkets eget 26-330 S C FUS-urverk. Det holder vante høye kvalitet som man forventer fra den ærverdige produsenten, med flotte detaljer som perlage på verksplaten og Côtes de Genève på klobene. Ved hjelp av en stor måneformet rotor i gull trekkes også urverkets gangreserve opp automatisk ved bevegelse.

Luksusklokke

Graden av håndfinisjering, en urkasse av hvitt gull og Patek Philippe-logoen på tallskiven sender også klokken et godt stykke bort fra det man normalt forbinder med robuste arbeidsverktøy for piloter. For selv om Calatrava Pilot Travel Time fanger mye av den visuelle essensen til sine fjerne pilotslektninger, vitner prislappen – på ca. 650.000 kroner – om at vi fortsatt snakker om en fullverdig luksusklokke.