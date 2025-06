Den elektriske WLTP-rekkevidden er over 550 kilometer for Enyaq RS og mer enn 560 kilometer for Enyaq Coupé RS.

SORT: RS-modellene har detaljer i sort høyglans. Foto: Ivar Engerud

Visuelle fristelser

Listen over standardutstyr inkluderer LED Matrix lys, LED-baklys med dynamiske indikatorer, elektrisk justerbart førersete med minnefunksjon, massasjefunksjon og korsryggstøtte.

Utvendig legger en raskt merke til karakteristiske, sorte RS-detaljer i den nye fronten, Tech-Deck Face, samt på sidevinduslister, takrails, panser- og bakluke-bokstaver og sidespeilkapper,

Både front- og bakstøtfangerne kommer med en karakteristisk fullbredde reflektorstripe som er eksklusiv for RS-variantene. De tonede bak- og sidevinduene gir et elegant utseende, samt skjerming for komfort.

Sorte 20-tommers Draconis-felger er standard, mens de valgfrie 21-tommers Vision-felgene er helt nye.

OVERSIKTLIG: Den digitale 13-tommers infotainmentskjermen har RS-spesifikk grafikk. Foto: Skoda

Sportsligere

Sportsunderstellet senker forakselen med 15 millimeter og bakakselen med 10 millimeter, for et mer smidig oppsett. Adaptivt understell er tilgjengelig som tilvalg.

Enyaq RS har et mer dynamisk demperoppsett sammenlignet med den forrige versjonen, med hele 15 innstillinger for demperstivhet. Driving Mode Select tilbyr trekkmodus tilpasset firehjulsdriften.

Les også Den tøffe fetteren VW-konsernet lager flere SUV-søsken på MEB-plattformen som Audi Q4 55 quattro, VW ID.4 GTX og Skoda Enyaq RS. Cupra Tavascan VZ Adrenaline er den tøffe fetteren.

Når det kommer til sikkerhets- og assistansesystemer drar modellen nytte av det som er tilgjengelig i Volkswagen-gruppen. Det betyr nyeste versjon av Travel Assist, som kombinerer Adaptive Lane Assist, Predictive Adaptive Cruise Control, Traffic Jam Assist, Emergency Assist og Side Assist.

Innvendig kommer den med en 5-tommers Digital Cockpit og 13-tommers infotainmentskjerm som standard. I tillegg er Head-up display med Augmented Reality en del av den standard Advanced-pakken, som også inkluderer area view 360-kamera og et 12-høyttaler CANTON lydsystem med en total effekt på 635 W.

De som trenger hengerfeste trenger heller ikke fortvile. Tilhengervekten er opptil 1 200 kg.

SPORTSLIG OG PRAKTISK: Det går nærmere 28.000 Skoda Enyaq på norske veier, ingen så sportslige og praktiske som den nye RS-utgaven. Foto: Ivar Engerud

Mambagrønn lansering

Av de som tar steget til en Enyaq RS håper vi at de fleste også tør å krydre et ellers grått bilmarked med å krysse av for lanseringsfargen «Mamba Green» i konfiguratoren.

Med grønnfarge hentet fra den dødelige tropiske giftslangen av samme navn vil den definitivt lyse opp i trafikken.