Den 65 tommer store, utrullbare 4K-kino­skjermen huses i gulvet og dominerer lasterommet som Mercedes-Benz velger å kalle en «Private Lounge». Et VIP-hotell på hjul, må vite. Eller en ekstra påkostet russebuss for de mer bemidlede – og muligens langt mer voksne.

YACHT O'HOI: Vision V har plass til to VIP-passasjerer, som kan benke seg til foran en skjerm som tyter utover kantene. Gaming med bilspill inngår også. Foto: Dirk Weyhenmeyer/Mercedes-Benz

For å heve dramatikken kan man se deler av skjermen gjennom avlange og rektangulære vinduer i gulvet, før den rulles opp i ønsket posisjon. Lerretet aktiveres via en berøringsskjerm i midtkonsollen akterut.

De to flysetene, laget med avlange puter, kan foldes helt ned til hver sin seng.

Ny epoke à la «Sphere»

Tyskerne kaller det «the Dawn of a new era for Mercedes-Benz Vans», starten på en ny epoke med luksus-kassebiler. Surroundsound-lydsystemet har 42 høyttalere, deriblant i setene. Syv prosjektører i takduken og gulvet fyller også sidevinduene med bilder, for å øke følelsen av at man er en del av det audio-visuelle uttrykket. Det minner litt om lysteatret «Sphere» i Las Vegas – bare i en bil.

SUPER-SCREEN: Dashbordet består av tre skjermer kalt MBUX Superscreen, som i nye CLA. Innbakte luftdyser som ser ut som krystall hever uttrykket. Foto: Dirk Weyhenmeyer/Mercedes-Benz

Det både høres og ser gildt ut, men vi tolker det mer som et motsvar til Kinas tallrike inntog i flerbruksbilklassen.

Mercedes-Benz hadde i mange år nærmest monopol på det å bygge luksuriøse flerbruksbiler og kassebiler, med utallige varianter av V-Klasse, Vito og Sprinter – bygd både på og utenfor fabrikken. De mange VIP-bussene var ofte utstyrt med flyseter, ikledd skinn og med massasjefunksjon, dype kjøleskap og tepper fra gulv til tak. Vision V byr på Nappa-skinn, utstillingshyller i glass og aluminium, samt lysarmatur i taket – som på finere motorbåter

STØVSUGER: Mercedes-Benz Vision V har en nesten oval «grill» bestående av 200 lys-elementer og ytterligere 190 lyspunkter rundt frontlyktene. Foto: Dirk Weyhenmeyer/Mercedes-Benz

Et hav av kinesere

I løpet av de siste par årene har nye kinesiske aktører servert den ene mer overdådig innredede flerbruksbilen etter den andre. Foruten Volvo EM90 (basert på Zeekr 009), Maxus Mifa 9, Voyah Dream og Xpeng X9, er det også Wey 80, Hycan V09, GAC Trumpchi E9, Denza D9, Hongqi HQ9 PHEV og Li Auto Mega.

I en verden der Kina går foran de fleste, må resten av verden følge med. Nye Mercedes-Benz Vision V er foreløpig et konsept, men burde i grunn vært i salg nå. Konseptet ble vist på bilutstillingen i Shanghai, som en forsmak på 2026, når en ny generasjon med elektriske Mercedes-Benz-kassebiler lanseres. Men innen vi skriver 2026, vil det nok finnes enda flere kinesiske MPV-er å velge blant.

Aston Martin var inne på tanken om en luksuriøs flerbruksbil i 2018, da deres foreslåtte luksus-MPV Lagonda Vision Concept ble vist i Genève. Men det ble med den ene tanken.

FIN AVSLUTNING: Hekken har særpreg, men det har sannelig også begravelsesbiler. Mørkt eksteriør med et opplyst interiør, lar tankene løpe. Foto: Dirk Weyhenmeyer/Mercedes-Benz

800 volt

Vision V er basert på den nye fleksible og skalerbare elbil-plattformen VAN.EA, som står for Van Electric Architecture og som skal romme personbiler og nyttekjøretøy.

Prototyper som har vært vist tidligere, har hatt et 800-voltssystem og en 22 kW AC-lader. Forhjulsdrift og firehjulstrekk vil nok inngå, mens rekkevidden ligger an til å bli på opptil 500 kilometer.

Prisene sies det ingenting om foreløpig, men det er nærliggende å tenke at flaggskipet vil posisjoneres et godt stykke over dagens Sprinter, EQS og EQV-modeller. Vi tipper det betyr en nybilpris på 1,5 millioner kroner. Minst.