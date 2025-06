Vangen ønsker ikke å opplyse salgsbeløpet for rettighetene, men opplyser at Tinauli har rett til å bruke merkenavnet Hayk ut året.

Startet i 2017

Pyke startet selskapet i 2017 med et idealistisk mål om å redusere antallet biler i hovedstaden. De første årene jobbet Hayk med å utvikle en løsning for bildeling i næringslivet.

Det viste seg å være en feilsatsing, så etter hvert vred selskapet seg over mot kommunesektoren. Selskapet spådde positiv kontantstrøm omtrent midtveis i 2025.

Hayk forsøkte å hente penger på Folkeinvest sist høst, og har blant annet investeringsselskapet Link VC i Stavanger på eierlisten.

39 personer og selskaper står oppført som eiere i aksjonærregisteret.

– Hva skjer med aksjonærene i Hayk?

– AS-et avvikles slik det er. Det har vært nevnt at noen vil være med videre, men det gjenstår å se, svarer Vangen.

– Klarte ikke å redde Hayk

Tinauli bekrefter på LinkedIn at han har overtatt.

«Som tre medgründere har vi vært gjennom mye sammen, under og etter covid. Deretter samlet vi inn noen millioner med et løfte om å nå hundrevis av millioner i inntekter», skriver han.

For mindre enn to år siden gikk Tinauli ut på grunn av det som beskrives som ideologiske forskjeller. Deretter jobbet Tinauli i det stille med selskapet sitt, Fori Inc. Så tok Fori Inc over innmaten i Hayk.

«Vi klarte ikke å redde Hayk som selskap, men jeg er glad for å kunne dele at vi har klart å redde både teknologien og kundebasen», skriver han på LinkedIn.

«Vi har for tiden flere prosjekter i gang i flere norske byer. Vi ser nå på å skalere videre i Norden. Jeg må også si at appetitten for mobilitetsløsninger i MENA-regionen, Midtøsten og Nord-Afrika, er svært spennende for oss», skriver han.