Volvo ES90 er svenskenes nyeste elbil. Den er fem meter lang og 1,94 meter bred. Slik sett er den ikke helt sammenlignbar med en BMW i4, men det er likevel interessant å trekke inn tyskeren. Bakgrunnen er at Volvo kaller sin nye elbil en sedan, noe de aller færreste nordmenn egentlig er på jakt etter.

Betraktes topplisten over de mest populære bilene i Norge, er det mellomstore SUV-er som stikker seg frem. Samtidig er det fortsatt interesse for lave elbiler som BMW i4 og Tesla Model 3, skal det vise seg.

Faktisk er det solgt nærmere 8.500 BMW i4 i Norge siden bilen ble lansert mot slutten av 2021. Og siden nye Volvo ES90 har omtrent dem samme kombi-fasongen som BMW i4, faller det seg kanskje naturlig å tenke på Volvos store sedan som en konkurrent.

I så fall er det gode muligheter for at mange nordmenn kan ende opp med en ES90.

LUKKET: Volvo ES90 ble presentert for norsk presse, og skal en snartur innom en Volvo-butikk i Oslo før den går ut av landet. Foto: Håkon Sæbø

Så stort er bagasjerommet

Bilen som er på besøk i Norge nå, er en preproduksjonsmodell, men som videoen viser fremstår den slett ikke som liten. Det er først når du betrakter volumet i bagasjerommet på 424 liter at det blir litt merkelig, for her er faktisk BMW-en bedre med sine 470 liter.

Likt for dem begge er at bakluken er hengslet i taket, slik at hele luken løfter seg. Det gjør bagasjerommet mer praktisk.

Heftig lading og rekkevidde

Som Finansavisen tidligere har omtalt, i forbindelse med den internasjonale lanseringen av ES90 i Stockholm, er bilen er bygget på den såkalte SPA2-plattformen. SPA står for «Scalable Product Architecture» og deles med SUV-ene Volvo EX90 og Polestar 3, som betyr at også ES90 får luftfjæring.

For første gang tar Volvo i bruk 800 volt elektrisk arkitektur, som betyr at bilen kan lade svært raskt. Modellen med bakhjulsdrift koster fra 659.900 kroner, har 650 kilometers rekkevidde og ladeeffekt på hele 300 kW.

KLAR FOR REKESALAT: Volvo ES90 har et påkostet interiør, blant annet med et hvitt og sort skinnratt, som kan bli krevende å holde rent om du liker litt «veimat». Bilen kan forøvrig leveres med ekte skinn, noe kinesiske kunder krever. Foto: Michael Groth

Velger du modellen med firehjulsdrift, ES90 Twin Motor øker rekkevidden til solide 700 kilometer og ladeeffekten til 350 kW. Denne fås bare med den «store» utstyrspakken og koster fra 854.900 kroner, men slenger du på ytterliggere 65.000 kroner bykser også antall hestekrefter fra 449 til 680.

Denne modellen heter ES90 Twin Motor Performance og skal klare 0 til 100 på bare 4,0 sekunder, mot 5,6 på modellen med firehjulsdrift og 449 hestekrefter.

Tilbake neste år

Prototypen som er i Norge nå blir ikke lenge. Den skal vises hos Volvo på Ryen i Oslo en kort periode, før den forsvinner ut av landet.

Leveringen av produksjonsutgaven starter ikke før i første kvartal 2026, men demonstrasjonsbiler skal være i Norge mot slutten av året, opplyser Volvo.