Kortversjon Den nye BMW M2 CS er nå tilgjengelig i Norge, selv om hovedmarkedene er USA, Tyskland og Kina. Bilen lover høy ytelse på alle måter.

Prisen for BMW M2 CS starter på 1.882.100 kroner i Norge, men karbonkeramiske bremser koster ekstra. Den er betydelig dyrere enn en vanlig M2.

BMW M2 CS er utstyrt med en 3,0-liters rekkesekser på 530 hestekrefter og 650 Nm.

Bilen er designet for banebruk og sportslig kjøring med blant annet bedre kjøling, og tilbys kun med bakhjulsdrift i kombinasjon med en åttetrinnsautomat.

Den nye modellen er lettere enn en standard M2, med bruk av karbonfiberforsterket plast, smidde felger og sportslig oppsett for mer moro. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Den gode nyheten er at bilgale nordmenn kan bestille nye BMW M2 CS, selv om bilens hovedmarked ifølge tyskerne er USA, Tyskland og Kina. Den dårlige nyheten er at dette slett ikke blir noen rimelig bil her i Norge.

I Tyskland skal nye BMW M2 CS koste fra 115.000 euro, tilsvarende i overkant av 1.320.000 kroner. Det er interessant nok 70.000 kroner mer enn forrige generasjon M2 CS kostet i Norge i 2020, da Finansavisen testet bilen året etter lanseringen.

SER DU? BMW M2 CS har en rekke endringer på utsiden, sammenlignet med en vanlig M2. Blant annet er speilhus og tak av karbonfiberforsterket plast, frontsplitteren er i matt sort plast og grillen skiller seg mer ut enn før.

Da var det snakk om 450 hestekrefter fra en 3,0-liters rekkesekser og 0 til 100 gikk unna 4,0 sekunder. «BMW M2 CS er blant de som gir mest glede for pengene», konkluderte Finansavisen om forrige M2 CS.

Frisk pris

I disse dager koster en vanlig generasjon 2 av BMW M2 med 480 hestekrefter fra 1.364.500 kroner i Norge. At toppmodellen M2 CS blir langt dyrere, er kanskje ingen overraskelse. Ifølge BMW er det begrenset produksjon, uten at de angir hvor mange de faktisk skal lage.

Bilen starter på heftige 1.882.100 kroner, men trøsten får være at det omtrent ikke er noe ekstrautstyr du mangler. Karbonkeramiske bremser koster imidlertid 109.000 kroner ekstra.

Flere hestekrefter

Så hva får du for drøyt to millioner kroner, om de voldsomme bremsene også krysses av for? Motormessig er det fortsatt snakk om en 3,0-liters rekkesekser, men motoreffekten er økt med 50 hestekrefter til 530 hestekrefter.

Effekten er høyest på 6.250 omdreininger, men maksimalt turtall er på syngende 7.200 omdreininger. Også dreiemomentet er økt, fra 600 til 650 Nm. BMW lover at gassresponsen skal være vesentlig forbedret uansett hvilket kjøreprogram du velger. Motoren er uvanlig turtallsvillig, hevder BMW.

HEFTIG: BMW M2 CS har 530 hestekrefter – 50 mer enn i en vanlig M2.

Som de kostbare bremsene hinter til, er M2 CS laget for banebruk og svært sportslig kjøring på vanlig vei. Både kjøling og oljesmøring er etter sigende beregnet for tung banebruk.

I motsetning til å de kraftigste M3- og M4-modellene kommer M2 CS med bakhjulsdrift, ikke firehjulsdrift. Siden M2 CS i høyeste grad retter seg om entusiastene ville det muligens vært naturlig å tenke seg at bilen kommer med manuell girkasse, men det er ikke tilfellet. Kun åttetrinnsautomat er tilgjengelig på M2 CS.

FORVOKST: Bakluken av karbonfiberforsterket plast er diger sammenlignet med den som fås på en vanlig M2.

Så rask er den

Med så mye motoreffekt er det en selvfølge at bilen også er rask. 0 til 100 skal gå unna på 3,8 sekunder, 0,2 sekunder kjappere enn forrige M2 CS og dagens vanlige M2. Interessant nok er ikke nye M2 CS raskere i 100 enn konkurrenten fra Ingolstadt. Audi RS 3 facelift med «bare» 400 hestekrefter setter kreftene i bakken med quattro firehjulsdrift som resulterer i lik 0 til 100-tid som M2 CS.

KOSTER EKSTRA: Det er ikke mye ekstrautstyr å putte på en M2 CS, men de karbonkeramiske bremsene er ekstrautstyr.

Imidlertid er M2 CS svært rask, også opp i høyere hastigheter. 0 til 200 kilometer i timen skal gå unna på 11,7 sekunder, mens uoffisielle tall på RS 3 antyder i underkant av 14 sekunder. BMW-ens toppfart er begrenset til 302 kilometer i timen.

Lettere

Siden M2 CS er ment å være enda mer sportslig, er naturligvis understellet satt opp tilsvarende. Det er ikke utenkelig at det er nettopp her forskjellen mellom en vanlig M2 og en CS merkes i størst grad.

KJAPP NOK? 0 til 200 skal gå unna på 11,7 sekunder.

M2 CS er omtrent 30 kilo lettere enn en vanlig M2, og det skiltes med smidde felger og utstrakt bruk at såkalt karbonfiberforsterket plast. Som på andre CS-modeller er det konvensjonelle armlenet innvendig fjernet, og det er satt på en stor mengde «CS»-emblemer rundt om så andre entusiaster ser at det er spesialmodellen du ratter rundt i.