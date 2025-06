Tesla står midt i en vanskelig periode preget av sviktende etterspørsel, fallende aksjekurs og intern uro. Konsernsjefens støtte til Trump under valgkampen og tiden etterpå har svekket selskapet. Spesielt Musks «nazi-hilsen» tidligere i år har gjort at mange kunder har boikottet bilmerke.

Full krig

Det hjelper også lite at Elon Musk nå har havnet i en åpen konflikt med president Donald Trump. De siste dagene har utviklet seg til en offentlig maktkamp mellom de to milliardærene, med potensielt store konsekvenser for selskapet, skriver CNBC.

Musk har kritisert Trump åpent gjennom sin egen plattform X (tidligere Twitter). Han har støttet alternative kandidater og spredt meldinger som utfordrer Trumps posisjon i det republikanske partiet.

Trump har svart med å kalle Musk en gal mann og «kontraktssluker» som har tjent milliarder på statlige subsidier.

Aksjekursen til Tesla stupte først 14 prosent dagen konflikten startet, før den hentet seg noe inn i går.

I kulissene skal flere investorer og styremedlemmer være bekymret over at Musk prioriterer politikk og ideologiske kamper fremfor å løse Teslas forretningsmessige utfordringer. Aksjekursen har falt kraftig, og selskapet har vært nødt til å kutte priser og redusere produksjonen ved flere fabrikker.

Musk skal være «besatt» av politiske temaer i interne møter. Det har bidratt til frustrasjon i toppledelsen.

– Musk virker mer opptatt av å bekjempe Trump enn å redde Tesla, sier en anonym kilde til nyhetsbyrået.