Mainz, Tyskland: Har du hørt om Changan før? De skal visstnok ha holdt på siden 1984, produsere biler over hele verden i 27 fabrikker og ha 82.000 ansatte. Strukturen er litt annerledes enn det du er vant til fra europeiske produsenter. I stedet for å lage forskjellige modeller under samme merke, som Audi Q4 og Q6, lager Changan forskjellige bilmerker som Deepal og Avatr. Det mangler ikke en «a» i den siste der.