Investor Runar Vatne og banekjøringsselskapet Trackday møttes i retten denne uken – over en vaskeregning på under 100.000 kroner, melder DN.

En vannlekkasje i en lukket garasje førte til skader på luksusbiler verdt over 100 millioner kroner. Nå krangler partene om hvem som skal ta regningen for vask og kosmetisk utbedring.

Oslo tingrett behandlet tirsdag søksmålet, men dommeren i saken var lite imponert over at tvisten i det hele tatt havnet i retten.

– Jeg har tidligere sagt at dette er en sak som ikke burde vært her, sa dommer Jon Sverdrup Efjestad, ifølge avisen.

Bakgrunnen er at partene leide en lukket garasje sammen, med over 40 biler. Åtte av disse tilhørte Vatne.

Lekkasjen førte til at såkalt betongvann rant ned på bilene. For å fikse skadene ble det totalt fakturert for 67 arbeidstimer til 990 kroner timen, pluss tilleggskostnader. Dette bestrides nå av Vatne-selskapet.

– Vårt syn er at her etterlater Vatne en kompis i stikken. Han forlater restaurantbordet uten å gjøre opp for seg og Trackday blir sittende igjen med hele regningen som de faktisk har betalt, sa Trackdays advokat Hans Gustav Clemetsen i retten.

Ingen av partene ønsket å kommentere saken overfor DN før dommen er klar.