Luftinntaket er et digert gap, som i kombinasjon med frontlyktene gir Rina uttrykket til en sulten Breiflabb kledd opp i italiensk designerdress. Og for en gangs skyld er det en diger V8-er under panseret som skal mates med oksygen.

Les også Noe lugger Her kommer enda et kinesisk merke du aldri har hørt om før, og denne gangen er det mye bra. Men særlig én ting kan få deg til å klikke videre.

Italiensk torden

Automobili Mignatta holder kortene tett vedrørende motorens opprinnelse, men det gis ingen premier for å gjette at det er en 5,0 liters Coyote motor av samme type som Ford benytter i Mustang.

FYSISK OG ANALOGT: Automobili Mignatta Rina har kun fysiske knapper og analoge instrumenter, som speedometeret her på midtkonsollen. Foto: Automobili Mignatta

Italtecnica Engineering sørger for å heve effekten, og at den leverer tilstrekkelig med italiensk torden via et nytt eksosanlegg. Bilen skal veie 1.000 kg og motoren skal kun belastes to med kg per hk, så en effekt på 500 hk er nok ikke langt unna fasit.

Manuell kasse

Alle hestekreftene sendes til bakhjulene, og omtrent midtveis passerer de gjennom noe så gledelig som en manuell sekstrinns girkasse med åpen sjaltekulisse. Det er tydelig at interessen for å delta aktivt i det mekaniske arbeidet under panseret fremdeles eksisterer.

GLEDELIG GJENSYN: Automobili Mignatta Rina er en helt ny bil, lansert med V8-er og manuell girkasse. Foto: Automobili Mignatta

To eksempler på det er Porsche som nylig satt rekord på Nürburgring med en manuelt giret GT3, og Koenigsegg som byr på en hel rekke forskjellige muligheter for å engasjere seg i hvilke tannhjul som skal gjøre jobben.

Kun analog

Automobili Mignatta Rina har ikke noe batteri, ingen stikkontakt, og heller ikke noen digital skjerm på dashbordet. Her er det analoge instrumenter som gjelder, og setene består av elementer festet direkte til den sentrale strukturen av karbonfiber.

LEKKER KONTRAST: Setene i Automobili Mignatta Rina er kledd i lær med naturlige variasjoner i fargene, noe som skaper en lekker kontrast til mengden av karbonfiber og aluminium. Foto: Automobili Mignatta

I tillegg til fraværet av frontrute og tak, vil nok det forsterke de sensoriske inntrykkene når vibrasjonene fra V8-eren forplanter seg opp gjennom ryggraden.

Les også «Tigergutt» på bilfestival: Viste frem ny Aston Martin Også i år hadde Concorso d’Eleganza Villa d’Este norsk deltagelse. Ole Andreas Halvorsen stilte med en ekte Aston Martin DB3S Works Racer.

Klassisk racerbil

Setene, dørene og dashbordet er trukket med lær, der det naturlige fargespillet er beholdt for å skape en lekker kontrast til synlig karbonfiber og instrumentene av aluminium. Veltebøylene danner to portaler som omkranser de opphøyde seksjonene bak setene.

INSPIRERT AV FORTIDEN: Automobili Mignatta Rina er tydelig inspirert av klassiske sportsbiler fra fortiden, særlig italienske merker som slutter på «i». Foto: Automobili Mignatta

Lokket til bensintanken kunne vært hentet rett fra en klassisk racerbil, og med de store runde baklyktene er det kanskje like greit at Rina ikke er lakkert i knall rødt. Hvis de hadde gjort det, kunne et par andre italienske bilmerker kanskje kremtet litt diskret og begynt å rasle i kartoteket.

Caroll Shelby

Det går mange historier om Caroll Shelby, og en av dem beskriver metoden han visstnok brukte for å overbevise kunder om ytelsene til Shelby Cobra. Ifølge legenden festet han hundre dollar til dashbordet på passasjersiden, og lovet at dersom personen som satt der klarte å få tak i seddelen før bilen passerte 60 miles per hour, var bilen gratis. Så tok Caroll en skikkelig rivstart, og lot den digre V8-eren i den lette bilen gjøre resten av salgsjobben.

MODERNE COBRA: Automobili Mignatta Rina minner på mange måter om den legendariske Shelby Cobra. Foto: Automobili Mignatta

Automobili Mignatta Rina kan minne om en slags moderne, italiensk Cobra, og i likhet med kreasjonen til Shelby bruker den også en Ford-motor. De er begge bygget for gleden av å kjøre bil, og engasjere deg mest mulig med den manuelle kassen. Produksjonen skal ligger på 30 enheter i året, og prisen starter på 290.000 dollar, ca. Tre millioner kroner før avgifter.