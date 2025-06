Land Rover Defender Octa starter på 2.623.900 kroner ferdig ombygd, eller 2.157.535 kroner om du ser vekk fra momsen. Som personbil med alle avgifter koster den fra 3.433.900 kroner.

NOK MOTOR: Land Rover Defender Octa har en 4,4-liters V8 på 635 hestekrefter. Foto: Land Rover

«Når den nå også blir tilgjengelig som varebil, tror vi dette vil åpne døren for enda flere kunder. Defender Octa som varebil er et helt unikt produkt i markedet som henvender seg til en kundegruppe som ønsker det ekstreme, luksuriøse og praktiske», uttaler Jaguar Land Rover Norge-salgsdirektør, Rik Willem Onstee.

Om denne bilen er «helt unik», kan det hende at noen hos Mercedes-AMG vil si seg uenig i. Konkurrenten Geländewagen med AMGs buldrende twin-turbo V8 på 585 hestekrefter er stadig å finne i norske prislister, da med en startpris på 2.563.086 eks. mva.

KONKURRENTEN; Mercedes-AMG G 63 har mange av de samme egenskapene som en Defender Octa, og fås også som varebil i Norge. Foto: Håkon Sæbø

Det er ingen tvil om at Octa og G 63 er konkurrenter, selv om det er tekniske forskjeller å merke seg. Mercedesen har rammekonstruksjon og leveres ikke med luftfjæring, mens Octa har en chassis-konstruksjon som ligner langt mer på den i en Range Rover eller Mercedes GLS om du vil.

For deg som pønsker på et kjøp, er det i tillegg kjekt å være klar over at alle Land Rover Defender-modeller nå får et lite ansiktsløft, med nye lykter foran og bak i tillegg til en ny og større 13,1-tommers berøringsskjerm og ny midtkonsoll blant annet.

BYGGES I NORGE: Land Rover Defender Octa kommer originalt med fem seter, men varebilombyggingen skjer i Norge. Foto: Land Rover

Slik går det med salget

Så langt i år er det registret 43 Mercedes G-Klasser i Norge som varebil, hvorav 10 er Mercedes-AMG G 63, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Land Rover Defender som varebil er det registrert 151 av så langt i år, men ingen Octa, siden leveringen av disse ikke er kommet i gang ennå.

15 Octa er solgt og i bestilling av norske forhandlere, men foreløpig er bare to levert, da som personbil.

– Det kan hende at flere bygges om etter hvert når de ankommer landet, sier PR-sjef i Jaguar Land Rover Norge, Fam Christina Gudim.

Forøvrig kan det nevnes at det også er registrerte to stykker av Defender med Jaguar Land Rovers 5,0-liters kompressorladede V8 på 425 hestekrefter, også en temmelig heftig bil.

Gudim opplyser at det er forventet levering av Defender Octa i november i år om det bestilles nå, men ombyggingstiden kommer i tillegg siden dette utføres i Norge.