Tallet er kanskje ikke så imponerende sett opp mot det globale salget. Kinesiske BYD er verdens største elbilprodusent og solgte 4,2 millioner «elektrifiserte biler» i fjor. Det inkluderer ladbare hybrider, men det er elbiler BYD er størst på.

10.000 biler i Norge er likevel ikke dårlig, tatt i betraktning at den private importøren RSA startet opp med BYD i 2021 og rundet 1.000 registreringer det første året.

– Det å nå 10.000 solgte biler på så kort tid er en bekreftelse på at vi har truffet godt med produktene våre i markedet, sier Simen Wøien Christensen, salgssjef i BYD Norge.

Gir gass

Veksten i Norge så langt i år, sammenlignet med samme periode i 2024, er på 99 prosent, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Oversatt til antall biler tilsier det 1.897 registreringer pr. 15. juni, noe som ikke gir plass på topp 10-listen over de mest populære bilmerkene i Norge.

Topp 10-listen er det ingen kinesiske merker som er inne på for tiden, men BYD er det største kinesiske merket i Norge. Det er modellen Sealion 7 som er den suverent mest populære så langt i år med 1.105 registreringer. Sealion 7 har firehjulsdrift, stort batteri og er en direkte konkurrent til Tesla Model Y.

Sealion 7 ble presentert i Norge like før jul i fjor, med et stort arrangement i Oslo.

– Dette blir en svært viktig bil for oss, fortalte RSA-sjef Frank Dunvold fra scenen da bilen ble avduket med representanter fra Kina til stede.

MODEL Y-KONKURRENT: BYD Sealion 7 ble vist i Oslo i fjor. Foto: Håkon Sæbø

Sliter

Mens BYD fosser frem i Norge, later det til å være bråstopp for Kina-konkurrenten NIO. Samme år som BYD etablerte seg i Norge, åpnet Nio sitt over 2.000 kvadratmeter store utsalg i Karl Johans gate i Oslo. Siden den gang er det skrytt mye av besøkstall.

– Slik det ser ut nå vil Nio House i Oslo i løpet av høsten passere én million besøkende siden åpningen, uttalte NIO-sjef An Ho til Bilbransje24 i fjor.

Salgstallene er imidlertid svært lite å skryte av. NIO har bare registrert 174 biler så langt i år, og siden 2021 er det kun registrert i overkant av 3.000 NIO i Norge, ifølge OFV.

Mange av de registrert bilene den siste tiden er det ikke en gang privateide nordmenn som har kjøpt, men snarere drosjeeiere. Etter det Finansavisen erfarer er det snakk om store rabatter på drosjene, for å få sving på salget.

Mens BYD har 58 forhandlere rundt om i Norge, har NIO ikke noe forhandlernettverk å lene seg på – kun noen få lokasjoner med en «direktesalgsmodell».