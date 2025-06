Norsk Luftambulanse kjøper nye Airbus-helikoptre

Norsk Luftambulanse har signert en rammeavtale med Airbus Helicopters om kjøp av inntil åtte nye H145-helikoptre. Avtalen inkluderer en bindende bestilling på to helikoptre, med opsjon på ytterligere seks, opplyser den franske fly- og helikopterprodusenten.

– Vi er stolte over å åpne et nytt kapittel med Norsk Luftambulanse, sier Thomas Hein, europasjef i Airbus Helicopters.

– H145 er kjent for lave driftskostnader, lave utslipp og et av markedets laveste støynivåer. Det gjør helikopteret spesielt godt egnet til akuttmedisinske oppdrag.

H145 er Airbus' mest solgte lettvekts tomotorshelikopter og benyttes i dag i over 1.750 eksemplarer globalt.

– Naturlig valg

Avtalen markerer nok et steg i fornyelsen av flåten til Norsk Luftambulanse, som i dag drifter samtlige HEMS-baser i Norge – primært med helikoptre av typene Airbus H135 og H145. Organisasjonen var også først i verden til å ta i bruk den fembladede H145-utgaven i 2020.

– Med sin størrelse og kapasitet har H145 vist seg godt egnet for våre forhold i Norge, sier Leif Olstad, adm. direktør i Norsk Luftambulanse.

– Det er derfor et naturlig valg for oss når vi nå fornyer og utvider flåten.

Verdien på avtalen er imidlertid ukjent foreløpig, men overfor Finansavisen sier Olstad at avtalen sikrer forutsigbarhet.

– Denne rammeavtalen er viktig for oss fordi den sikrer slot-er i produksjonskøen. Nå sikrer vi forutsigbarhet på 8 framtidige leveranser inkludert 2 helikoptre som allerede er bestilt, sier han.

Airbus H145 Fem rotorblader gir nyttelast på totalt 1.905 kilo.

Maks rekkevidde: 647 kilometer.

Diameter rotor: 10,8 meter.

Et nyutviklet og innovativt design på rotorsystemet med få komponenter forenkler vedlikehold, som skal gi bedre komfort for pasient og mannskap, samt reduserer støy.

Tomotors helikopter (Motorprodusent: Safran Arriel 2E).

Svært godt egnet som luftambulanse, med plass til to bårer. Kilde: Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Nylig ble det kjent at Norsk Luftambulanse beholder kontrakten som operatør for luftambulansetjenestene i Norge. Det er ventet at de første leveransene fra den nye avtalen skjer i løpet av de nærmeste årene.

Airbus Helicopters er verdens største leverandør av medisinske redningshelikoptre og har en markedsandel på 54 prosent innen segmentet.