En stund var små elbiler det virkelig store i Norge. Kollektivfelt-racere som i noens øyne usympatisk suste forbi køen mellom norske storbyeer og mer perifere strøk. BMW i3, Volkswagen Golf, e-Up og «elbiltrillingene» Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn og Citroën C-Zero var i sin tid populære.

Så ble det litt stille, siden elbilutviklingen skjøt fart og produsentene kunne levere større, familievennlige elbiler som Tesla Model Y og Volkswagen ID.4. De har tatt fullstendig over og alle er hevet ut av kollektivfeltet.

IKKE DIGER: Fiat Grande Panda er bare 3,99 meter lang. Foto: Håkon Sæbø

På løpende bånd

Nå kan det se ut til at de små, rimelige elbilene får en slags renessanse. Stellantis, som blant annet har merkene Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks, og Vauxhall, satser.

Fra Citroën har du tassen ë-C3, Opel har Corsa, Mokka og nye Frontera. Peugeot har vært på markedet en stund med e-208, men nå kommer Fiat inn fra siden med en helt ny modell. Og det varsles at det skal komme flere.

Søt tass?

Citroën ë-C3 og Opel Frontera baserer seg på samme tekniske utgangspunkt som nye Fiat Grande Panda, men noen vil hevde at Fiaten er den designmessig mest spennende av dem. Her har italienerne kjørt på med artige, visuelle knep for å prøve å lokke deg.

Kanskje dette er en artig morgengave eller 18-årspresang? Eller bare en morsom oppgradering av din BMW i3 som for lengst er gått ut på både dato og garantitid?

Ja, Grande Panda er liten bil med lengde på bare 3,99 meter, men innvendig er plassen likevel brukbar, fant Finansavisen ut da bilen ble testet i Fiats hjemby Torino litt tidligere i år.

Så mye koster den

Fiat Grande Panda har en rekkevidde på 320 kilometer og motoreffekt på sindige 113 hestekrefter. Nå slippes startprisen på 238.900 kroner, mens «toppmodellen» La Prima koster 25.000 kroner mer.

UVANLIG: Fiat Grande Panda har et interiør full av artige detaljer. Foto: Håkon Sæbø

Et litt artig knep Grande Panda har på lur, som ingen andre elbiler har, er en integrert spiralformet ladekabel gjemt bak Fiat-logoen foran. Dette er sågar standardutstyr. Bilen kan også leveres med hengerfeste (550 kg hengervekt).

For det norske markedet åpnes det for bestillinger nå og leveringen forventes å komme i gang mot høsten i år, opplyser Bertel O. Steen som importerer Fiat til Norge.