Leie ubåt? Så mye koster én uke

Dersom du alltid har lurt på hvordan det ville være å dykke ned i ditt eget akvarium for å oppleve verden fra fiskenes perspektiv, tilbyr nå nederlandske U-Boat Worx muligheten for å chartre din egen ubåt. Prisen skal starte på 35.000 euro for en uke, tilsvarende ca. 400.000 kroner med dagens kurs.

NED I AKVARIET: Med en U-Boat Worx Cruise Sub 7 kan du oppleve hvordan det vil føles å dykke ned i et akvarium og se fiskenes verden fra deres perspektiv. Foto: U-Boat Worx

Mannskap inkludert

I motsetning til en chartret yacht, inkluderer prisen alt du trenger for å leve ut din indre kaptein Nemo. U-Boat Worx har valgt slagordet «You bring the guests – we bring the rest». Det rimer nesten, bortsett fra den lille S-en som indikerer gjester i flertall.

SPENNENDE: U-Boat Worx Cruise Sub 7 kan gi deg og noen gode venner spennende opplevelser, med utforsking av gamle vrak på havets bunn uten å måtte trekke på seg en stram gummidrakt. Foto: U-Boat Worx

Det er fordi U-Boat Worx kan tilby ubåter i forskjellige størrelser, med alt fra to til syv seter ombord. Det følger med mannskap som har sertifikat på ubåt, og alt av service, vedlikehold og tillatelser fra lokale myndigheter blir håndtert av selskapet.

LETTKJØRT: U-Boat Worx Cruise Sub 7 har en rekke automatiske systemer som skal gjøre den relativt lettkjørt, slik at også gjestene kan få prøve å manøvrere den. Foto: U-Boat Worx

300 meter dypt

Syvseteren heter Cruise Sub 7, og ligner litt på en avansert juledekorasjon fra en science-fiction film. To store gjennomsiktig kuler av herdet akryl er montert foran og bak, og hver av dem har en slags roterende sofa med tre seter.

ÅTTE THRUSTERE: U-Boat Worx Cruise Sub 7 har til sammen åtte thrustere, som skal sørge for at det er enkelt å manøvrere ubåten, også i sterk strøm. Foto: U-Boat Worx

Piloten sitter i den midterste seksjonen, og alle elementene til drivlinjen, oksygentilførsel og sikkerhetssystemene er samlet i den øverste seksjonen lakkert i gult og sort.

Kontrollene er utformet slik at alle passasjerene skal kunne få prøve å kjøre ubåten, en glimrende mulighet til å ta en selfie ingen andre har maken til. Åtte thrustere skal sørge for at det er mulig å manøvrere ubåten tett innpå gamle skipsvrak, korallrev og spennende fisker.

ALT INKLUDERT: Hvis du chartrer en U-Boat Worx Cruise Sub 7 får du en komplett pakke med mannskap, sjøsetting av ubåten og påfylling av oksygentankene. Foto: U-Boat Worx

Maksimal dybde er 300 meter, og ubåten kan holde seg under vann i opptil 16 timer. Men dersom det skulle oppstå noen problemer, har den et innebygget sikkerhetssystem som automatisk sender den tilbake til overflaten.