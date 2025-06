Dersom man legger selskapenes egne pressemeldinger til grunn, er det ikke sjelden at klokkemerker påberoper seg en lang, rik og viktig historie. Enkelte med løsere virkelighetsoppfatning og mer kreativ frihet enn andre. Blant merkene som derimot med rette kan vise til å være blant pionerne, ikke minst innen luftfart, finner vi Longines.

FØRST: Longines Zulu Time fra 1925 var det første armbåndsuret som kunne vise to tidssoner. Foto: Longines

Allerede fra den spede begynnelsen var klokker fra selskapet å finne i cockpiten, som lommeur eller rundt håndleddet på vågale piloter. Med menneskets søken mot skyene presset også behovet for nye funksjoner seg frem – og i 1925 gjorde det første armbåndsuret som kunne vise både hjemmetid og en ekstra tidssone sin debut.

Roségull

Nye Longines Spirit «Zulu Time» 1925 Edition bærer nesten samme navn som sitt historiske søsken, selv om klokken leveres i en langt mer tidsriktig innpakning. Funksjonaliteten med visning av flere tidssoner er imidlertid like relevant for dem som drømmer om å fly over skyene, som den var for hundre år siden.

Oppskriften nyheten bygger på, er heller ikke helt ny. Den tar plass som en naturlig utvidelse av den moderne Spirit-kolleksjonen, som siden introduksjonen i 2020 har sett stadige utvidelser på familietreet.

REISEKLAR: Med visning av flere tidssoner er klokken klar for eventyr på tvers av tidssoner. Foto: Longines

Spesifikt er det den 39 x 13,5 millimeter store utgaven i stål som er benyttet som utgangspunkt, men hvor den normalt keramiske og rotérbare bezelen har måttet vike for en stålvariant i kombinasjon med edelt metall. Det endrer klokkens karakter dramatisk, og de varme tonene fra roségullet strekker seg videre til tallskivens visere og indekser. Mot en sort tallskive skaper det både kontrast og eleganse.

Innsyn

På innsiden av urkassen tikker L844.4-urverket, som er laget av velkjente ETA eksklusivt for Longines. For første gang i Spirit Zulu Time-kolleksjonen er også urverket synlig safirglasset i baklokket, hvor en rotor dekorert med verdenskartet fungerer som blikkfang. En diskré inngravering av årene 1925-2025 avslører også modellens historiske aner.

Utover GMT-funksjon og pen dekorering byr også det selvtrekkende urverket på gode tekniske egenskaper, herunder COSC-sertifisert nøyaktighet, en anti-magnetisk balansefjær av silisium og 72 timers gangreserve.

Historisk schwung

Longines Spirit «Zulu Time» 1925 Edition leveres med ripesikkert safirglass og en vanntetthet til 100 meter. Med lenkens mulighet for mikrojustering og en ekstra sort nylonrem som medfølgende alternativ, gir det en svært allsidig og kapabel totalpakke med historisk schwung. Norsk pris er satt til 55.550 kroner.