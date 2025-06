Tidenes kanskje villeste billøp: Alt du må vite om Le Mans

Tre vidt forskjellige bilklasser på banen samtidig. 16,6 kilometer lang bane som går gjennom byen. Løp som varer et helt døgn.

Hadde noen foreslått alle disse elementene i dag, er det tvilsom at 24-timersløpet på Le Mans hadde blitt noe av. Men dette handler om tradisjon som strekker seg tilbake til 1920-tallet. Le Mans er noe helt spesielt.

HEFTIG: Den raskeste av de tre klassene som kjører på Le Mans, er Hypercar-klassen. Her er det maksvekt på 1.030 kg og maks 500 kW motoreffekt, tilsvarende like under 680 hestekrefter. Blant merkene som konkurrerte i år var Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Peugeot, Porsche og Toyota. Foto: Porsche

Årets løp ble nylig avholdt i den lille franske byen Le Mans sør for Paris, der hele stedet forvandler seg til et slags Mekka for bilinteresserte. Det rapporteres at rekordmange 332.000 mennesker var til stede, og det var Finansavisens Mil etter mil – en podcast om bil også.

Hør den første av to spesialepisoder om Le Mans, der det snakkes om bilene, løpet og folket rundt. Her får du vite alt du trenger for å kunne vurdere om denne «bilfesten» er noe fra deg, med priser på inngangsbilletter og de mer spesielle mulighetene du har.

