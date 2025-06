Kortversjon Nissan Leaf lanserer snart sin 3. generasjon i Norge, med to batteripakker der den største tilbyr rekkevidde på opptil 604 kilometer.

Bilen har fått et SUV-lignende utseende, med designinspirasjon fra Nissan Ariya, og kommer med et Google-basert infotainmentsystem.

Den nye Leaf er litt mindre enn forgjengeren, men har større bagasjeplass, og kan trekke opptil 750 kilo tilhengervekt.

Pris for den nye modellen er ennå ikke offentliggjort, men vil bli avslørt til høsten når forhåndssalget starter.

Nissan Leaf møter sterk konkurranse fra modeller som Volvo EX30, Kia EV3, og Volkswagen ID.3 på det norske markedet. Kortversjonen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av våre journalister.

Over 80.000 Nissan Leaf har satt sine hjul på norske veier. To generasjoner og en voldsom elbilsult har ført til 59.000 nybilregistreringer, i tillegg til over 22.000 bruktimporterte biler. Det gjør Leaf til en av de absolutt mest populære elbilmodellene i Norge.

Spennende rekkevidde

Med nærmere 700.000 Leaf solgt globalt siden 2010, er det ikke rart at Nissan nå viser en ny modell. Denne gangen er det en mer SUV-lignende fasong, og bilen later til å hente visuelle knep fra den større Nissan Ariya. Det er slett ingen ulempe.

GÅR LANGT: Med den største batteripakken skal nye Nissan Leaf få over 600 kilometers rekkevidde.

Siden tiden da Leaf var en storselger i Norge, har imidlertid konkurransen spisset seg til. Derfor er det naturlig at bilens egenskaper også må forbedres.

Nye Nissan Leaf skal leveres med to forskjellige batteripakker, der den minste av dem på 52 kWh gir en rekkevidde på 436 kilometer.

Velger du den store batteripakken på 74 kWh, bykser rekkevidden til hele 604 kilometer.

Effekten på hurtigladeren ligger på maksimale 150 kW, noe som ikke er i det fantastiske hjørnet, men muligens greit nok for de litt mindre kravstore. I garasjen hjemme kan bilen lades med 11 kW.

GOOGLE: Det nye infotainmentsystemet er Google-basert.

Krympet utvendig

Interessant nok er den nye Leaf-generasjonen blitt litt mindre utvendig. Lengden krymper fra 449 centimeter på gamle Leaf til 435 cm nå, men det loves at bagasjerommet vokser fra 420 liter på utgående Leaf til 437 liter på den nye. På taket kan det lastes 75 kilo og tilhengervekten er på 750 kilo.

På innsiden finner du et Google-basert infotainmentsystem som både støtter Apple Carplay og Android Auto.

Pris og konkurrenter

Nye Nissan Leaf trekker seg frem på forhjulene, og firehjulsdrift står foreløpig ikke på menyen.

– Hva skal den nye bilen koste?

– Det må vi komme tilbake til, for jeg kan ikke si noe om det ennå, sier Stian Thrane, kommunikasjonssjef hos Nissan i Norge.

MINDRE OG STØRRE: Nye Nissan Leaf er litt kortere enn forrige utgave, men bagasjerommet er større.

Han forteller at det vil slippes mer informasjon om Leaf til høsten, når forhåndssalget åpner. Leveringen av den nye bilen forventes å komme i gang mot våren neste år.

Den utgående Nissan Leaf kostet så lite som 200.000 kroner i enkleste form, men mer påkostede utgaver med større batteri lå på over 300.000 kroner. Det skal slik sett bli spennende å se hvor Nissan plasserer seg når prisen avsløres til høsten.

Konkurrenter er det i alle fall ikke noe problem å finne. Blant dem kan Volvo EX30, Kia EV3, Skoda Elroq, Kia EV3, Hyundai Kona og Zeekr X nevnes.

Men det er vel så aktuelt å trekke frem Citroën e-C4, Opel Mokka, Opel Frontera, Peugeot e-2008 og MG4. Eller hva med Volkswagen ID.3, nye Toyota Urban Cruiser, eller Renault Scenic?

Til glede for norske bilkunder er det all grunn til å tro at konkurransen holder seg sterk.