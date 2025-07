Kortversjon Volvo XC60 har blitt Volvos mest solgte bilmodell, og har passert klassikeren Volvo 240 i samlede produksjonstall.

Den første generasjonen XC60 ble lansert i 2008, og siden den gang har det blitt produsert over 2,7 millioner eksemplarer globalt.

SUV-ens popularitet skyldes delvis dens praktiske egenskaper og populariteten til ladbare hybridmodeller, spesielt i Norge.

Volvo XC60 er også blitt valgt som patruljebil av norsk politi, og har solgt godt sammenlignet med konkurrenter som BMW X3 og Audi Q5.

Volvo 240 ble produsert i henholdsvis Sverige og Belgia, mens dagens XC60 produseres både i Sverige og Kina.

Volvo 240 ble produsert mellom 1974 og 1993. Det er liten tvil om at mange nordmenn har et nært forhold til denne bilen, og 240 regnes som en ettertraktet klassiker blant entusiaster. Spesielt kan solide motorer, bakhjulsdrift og den ikoniske fasongen trekkes frem.

Med såpass lang produksjonstid er det ikke overraskende at Volvo, som traff godt med 240, rakk å lage en god del biler. Faktisk produserte de totalt 2.685.171 stykker.

XC60 tar tronen

Selv om sedanfasongen fortsatt er svært populær i USA, og mange fortsatt lar seg begeistre av en stasjonsvogn, er det en tydelig trend at de fleste bilkjøpere foretrekker SUV-ens praktiske egenskaper.

Folks SUV-tørst illustreres med all tydelighet når Volvo melder at den mellomstore SUV-en XC60 nå er Volvos mest solgte modell noensinne. Bilen ble første gang introdusert i 2008 og over 2,7 millioner XC60-er er produsert, fordelt på to generasjoner.

TIL TJENESTE: Volvo XC60 skal brukes som politibil i Norge,. Foto: Volvo

2. generasjon XC60 kom i 2018 og er fortsatt i produksjon, nylig med en oppdatering for å holde følge med konkurransen. I Norge ble denne generasjonen XC60 spesielt populær som ladbar hybrid.

Litt tidligere i år ble det kjent at også norsk politi skal benytte Volvo XC60 som patruljebil.

Store i Norge

Her til lands er det registrert nærmere 36.000 XC60 siden 2008, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Av disse er 18.546 med dieselmotor og 16.986 med ladbar drivlinje, men tatt i betraktning at tallene inkluderer både 1. og 2. generasjon, og bare andre generasjon kom som ladbar hybrid, viser registreringene hybridteknologiens popularitet.

FORBIKJØRT: Volvo XC60 har solgt langt bedre enn BMW X3 i Norge. Her fra en tidligere test i Finansavisen Motor. Foto: Håkon Sæbø

Volvo hevder forøvrig at omtrent halvparten av kjørelengden med nyere ladbare hybridmodeller globalt foregår på ren elektrisk kraft.

Sammenligner du Volvos salgstall med konkurrentene, blir det i enda større grad åpenbart hvorfor XC60 er slik en viktig bil for Volvo.

Siden 2008 er det registrert i underkant av 13.000 BMW X3, 9.744 av Audi Q5 og 7.489 av Mercedes-Benz GLC. Selv når GLC-forløperen Mercedes-Benz GLK inkluderes, runder registreringene bare så vidt 10.500 biler siden 2008.

NÅR IKKE OPP: Mercedes-Benz GLC 350e var en populær ladbar hybrid, men Volvo XC60 T8 solgte langt mer i Norge. Foto: Håkon Sæbø

At Volvo tok innersvingen på konkurrentene i Norge, er det ingen tvil om. Volvo 240 ble i sin tid produsert i Gøteborg og Kalmar i Sverige, samt i Gent i Belgia.

Den siste Volvo 240 rullet av samlebåndet ved Torslanda-fabrikken i Gøteborg 5. mai 1993 – den samme fabrikken som produserer XC60 i dag. I tillegg lages XC60 i Chengdu i Kina.